בלונים שנשאו מכשירי GPS אותרו בשדות החקלאיים של קיבוץ עין השלושה. לפי המידע שנמסר מהקיבוץ, לא נמצא בבלונים חומר נפץ, ומקורם טרם התברר.

בעקבות האירוע דורשת הנהלת הקהילה מגורמי הביטחון לבדוק מהיכן הגיעו הבלונים, לעדכן את התושבים בממצאים ולנקוט צעדים שימנעו הישנות של מקרים דומים.

מנהלת קהילת עין השלושה, שירי אביב, מסרה בעקבות מציאת הבלונים כי בקיבוץ מתייחסים לאירוע בחומרה, גם בהיעדר ממצאים המעידים על חומר נפץ. "יש לנו אפס סבלנות לאירועים כאלה", אמרה. "אנחנו זוכרים היטב את הימים בהם בלונים עם מטעני חבלה הגיעו לשדות שלנו. אחרי כל מה שעברנו, לא נסכים לחזור לימים ההם".

אביב הדגישה כי הקיבוץ מצפה לתגובה מיידית מצד גורמי הביטחון ולבירור מלא של נסיבות האירוע. "אנחנו דורשים מגורמי הביטחון לטפל באירוע מיד ובמלוא החומרה, לברר מהיכן הגיעו הבלונים, לעדכן את הציבור ולפעול כדי שמקרים כאלה לא יישנו", מסרה.

בדבריה התייחסה מנהלת הקהילה במיוחד לביטחונם של החקלאים, שנדרשים להיכנס מדי יום לשטחים החקלאיים ולעבוד בהם. "החקלאים שלנו יוצאים מדי בוקר לעבד את האדמה. הם לא צריכים לחשוש ממה שימצאו בשדה כשהם מגיעים לשטחים החקלאיים", אמרה.

אביב הוסיפה כי האחריות לביטחונם של החקלאים מוטלת על המדינה, בדיוק כפי שהיא אחראית לביטחונם של התושבים בבתיהם. "האחריות להבטיח שיוכלו לעבוד בשדות בבטחה מוטלת על המדינה, כפי שמוטלת עליה האחריות לביטחונם של תושבי עין השלושה וכל תושבי האזור בבתיהם", מסרה.

את דבריה חתמה בדרישה לפעולה מצד מקבלי ההחלטות, ללא קשר להשתייכותם הפוליטית. "ביטחונם של התושבים אינו מבחין בין ימין ושמאל, זו אחריות של מקבלי ההחלטות ואנו מצפים לראות אותה מתורגמת למעשים כבר עכשיו".