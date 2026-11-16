טיבי עוקץ את ליברמן: "איך הוא התמנה?"

ח"כ אחמד טיבי מתח בישיבת סיעת הרשימה המשותפת ביקורת על יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שפוסל הקמת ממשלה עם המפלגות הערביות.

הוא שיגר לעברו עקיצה ותהה: "מזל טוב לליברמן שהתמנה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון. איך הוא התמנה?!".

בתוך כך ליברמן אמר בישיבת הסיעה כי הקמת ממשלה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו זו "מלכודת" שמוטמנת ליו"ר ישר, גדי איזנקוט.

"אנחנו נצליח כי אין שום אופציה אחרת ולכן נקים ממשלה יציבה לארבע שנים. אני עומד לימינו של גדי 24/7, ואם יצטרכו את עזרתי - אני זמין", אמר ליברמן. "אני מבין שהם מתקדמים בצורה ממש טובה. לא נפגשתי עם החרדים ומי שמנהל את המגעים איתם זה גדי והצוות שלו".