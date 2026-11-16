שר הביטחון ישראל כ"ץ יוצא היום (שני) במתקפה חריפה נגד אביגדור ליברמן, בעקבות מינויו ליו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כ"ץ מאשים את ליברמן בכישלון ביטחוני בתקופת כהונתו כשר הביטחון, בפרסום מידע ביטחוני רגיש בניגוד לכללי הצנזורה ובניסיון להשתמש בסוגיות ביטחוניות לצרכים פוליטיים.

בהודעתו הזהיר כ"ץ כי לא יאפשר להפוך את ועדת החוץ והביטחון לכלי פוליטי נגד צה"ל, והעלה טענות הנוגעות להתנהלותו של ליברמן בתפקיד שר הביטחון בעבר.

במרכז הביקורת עומדת מחלוקת שלטענת כ"ץ התגלעה בין ליברמן לבין הרמטכ"ל דאז, גדי איזנקוט, סביב הפעולה לסיכול מנהרות חודרות משטח לבנון.

לפי גרסתו של כ"ץ, ליברמן התנגד למהלך, בעוד שהקבינט הכריע לטובת עמדתו של איזנקוט. שר הביטחון טוען כי המחלוקת הובילה להתפטרותו של ליברמן מתפקידו.

"ליברמן הוא כישלון ביטחוני שנאלץ להתפטר מתפקיד שר הביטחון לאחר ויכוח עם הרמטכ"ל דאז איזנקוט בשל התנגדותו לסיכול מנהרות חודרות מלבנון", אמר השר.

לצד הביקורת על התנהלותו בעבר, האשים שר הביטחון את ליברמן גם בהפרת כללי הצנזורה הצבאית. לטענתו, בשבוע שעבר פרסם ליברמן מידע ביטחוני רגיש ובכך ביצע עבירת צנזורה חמורה.

כ"ץ מתח ביקורת גם על השימוש שלטענתו עושה ליברמן במידע ביטחוני לצרכים פוליטיים, והבהיר כי יתנגד לכל ניסיון לנצל את תפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון לפגיעה בצה"ל.

"לא אאפשר להפוך את ועדת החוץ והביטחון לקרקס פוליטי ולכלי ניגוח נגד צה"ל", הצהיר שר הביטחון.