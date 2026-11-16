יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, התייחס לתוצאות הבחירות ולהמשך דרכה של המפלגה, וקרא להפסיק את ההשמצות והמתקפות בין חלקי הציבור בישראל.

בדבריו בישיבת הסיעה הדגיש את ההישג האלקטורלי של יהדות התורה, שלדבריו התחזקה ביותר מ־30 אלף קולות, והעביר מסר של אחדות פנימית לקראת הקדנציה החדשה.

"אנחנו נמצאים בתקופה של אחרי בחירות, ואני מקווה מאוד בשביל עם ישראל כולו שנגמרו הקמפיינים, נגמרו כל השיימינגים", אמר אשר. לדבריו, הגיע הזמן להניח מאחור את המאבקים שהתנהלו במהלך מערכת הבחירות.

אשר התייחס לביקורת שספגה יהדות התורה במהלך הקמפיין וטען כי רבים בתקשורת כבר חזו את היחלשותה. "יהדות התורה צלחה את הבחירות האלה בצורה מעולה. עלינו בלמעלה משלושים אלף קולות", אמר.

יו"ר הסיעה מתח ביקורת גם על כתבים שלטענתו הפכו למעורבים בקמפיין הפוליטי נגד המפלגה. "היו פה כתבים שהפכו לקמפיינרים, אמרו שהקמפיין שלנו ישן ומיושן", טען. עם זאת, הדגיש כי ההצלחה אינה מיוחסת להנהגת המפלגה בלבד, אלא להכוונת גדולי ישראל ולתמיכת הציבור.

בהמשך התייחס אשר להרכב הסיעה החדש ולחברי הכנסת שהצטרפו אליה, ושיבח את ניסיונם הציבורי ואת פעילותם בתחומי החינוך והעשייה הציבורית.

אחד המסרים המרכזיים בדבריו עסק ביחסים הפנימיים בתוך יהדות התורה ובניסיונות להציג מחלוקות בין מרכיביה. אשר הבהיר כי הסיעה מתכוונת לפעול במשותף, למרות הבדלי הגישות שעשויים להתעורר.

"אנחנו לא צריכים להיות המתווכים בין גדולי ישראל. גדולי ישראל יודעים להעביר את המסרים, ואם יהיו הבדלי גישות כאלה ואחרות, הם יודעים לפתור את זה", אמר.

אשר הדגיש כי חברי הכנסת אינם פועלים מטעם עצמם, אלא בשליחות ההנהגה הרוחנית. לדבריו, פרסומים על מחלוקות פנימיות עלולים לפגוע באינטרסים של הציבור החרדי, גם כאשר אין להם בסיס ממשי. בסיום דבריו הביע יו"ר יהדות התורה תקווה שהסיעה תצליח לשמור על אחדותה במהלך הקדנציה, ותפעל בשיתוף פעולה בין כלל חבריה.