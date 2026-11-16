סמוטריץ': "מתן כהנא בחר באחים המוסלמים"

יו"ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יצא היום (שני) במתקפה חריפה נגד יו"ר הכנסת המיועד מתן כהנא, בעקבות החלטתו לדחות הצעה שהעבירה לו מפלגתו.

"מתן כהנא בחר לסרב להצעתנו ההוגנת. הוא בחר בערבים על פני היהודים; במי שלא מוכנים לגנות את ארגון חמאס על פני שותפים למאמץ המלחמתי; באחים המוסלמים על פני אחיו לנשק", אמר סמוטריץ' בהצהרתו.

לדבריו, "אחרי השבעה באוקטובר לא ניתן למנות סגני יושב ראש שלא מוכנים להגדיר את חמאס ארגון טרור".

"להתמנות לתפקיד יו"ר כנסת ישראל, בקולותיהם של תומכי טרור - זה לא לגיטימי, זהו קו אדום, ומי שיחצה אותו - ייזכר לדיראון עולם בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל", הצהיר.

לצד הביקורת על כהנא, הציג יו"ר הציונות הדתית את עמדתו בנוגע להרכב הממשלה שיש להקים. סמוטריץ' טען כי במצב הפוליטי הנוכחי יש לפעול להקמת ממשלה שתייצג את מה שכינה "רוב העם", והציג זאת כאפשרות היחידה מבחינתו.

"כעת ניתן להקים רק ממשלה אחת - ממשלת רוב העם", אמר. "רוב העם מזדהה עם הצורך באחדות. ממשלת רוב העם היא הדבר הנכון לעת הזאת. כל בחירה אחרת תהיה צעד כנגד רוב העם".

במסגרת דבריו פנה סמוטריץ' גם ישירות לאליסף פרץ ולשירה שפירא, והעמיד בפניהם שאלות שנועדו להמחיש את התנגדותו לשותפות פוליטית עם נציגי המפלגות הערביות.

"אליסף פרץ, אתה תעדיף את יוסף ג'אברין על צביקה מור? שירה שפירא, את תעדיפי את וואליד טאהא על אלישע מדן?", תהה.

לשאלת ערוץ 7 האם ישראל בדרך למערכה צבאית באיראן, השיב: "אתה לא באמת חושב שאני משתף את מה שקורה בקבינט. אנחנו מנהלים את ביטחון ישראל באפס שיקולים פוליטיים ובמאה אחוז אחריות לאומית".

סמוטריץ' ניצל את ההזדמנות כדי לתקוף את גדי איזנקוט: "אל תשחקו בביטחון ישראל, אל תכניסו את הצבא לפוליטיקה ואל תקעקעו את האמון הבסיסי של עם ישראל בהנהגה ובצבא".

"עד שתקום ממשלה אחרת, הממשלה הנוכחית היא שפוקדת על צה"ל. כל החלטה שתתקבל, הצבא יבצע. אוי ואבוי למי שינסה לייצר חוסר אמון. היינו שם ערב המלחמה, זה נגמר רע מאוד", סיכם סמוטריץ'.