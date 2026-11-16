אופנועני מג״ב עצרו שני חשודים שרכבו על אופנוע בכביש 65; אקדח טעון ודרוך נתפס על גופו של אח

אקדח טעון נתפס על גופו של צעיר בן 22, שנסע על אופנוע בכביש 65 סמוך לתחנת המשטרה עירון.

האירוע התרחש בליל 5 בנובמבר, כאשר לוחמי מג"ב שפעלו בכביש 65 הבחינו באופנוע שעליו רכבו שני צעירים ועורר את חשדם. הלוחמים החלו לעקוב אחר האופנוע, ובהמשך הורו לרוכב לעצור בצד הדרך לצורך בדיקה.

במהלך החיפוש שערכו הלוחמים התגלה על גופו של הנוסע האחורי אקדח מסוג FN, ובו מחסנית מלאה בתחמושת. פטיש האקדח היה דרוך לאחור. בכיסו של החשוד נמצאה גם קופסת תחמושת שהכילה כדורים בקוטר 9 מ"מ.

בעקבות גילוי הנשק עצרו הלוחמים את שני רוכבי האופנוע, תושבי כפר קרע בני 22 ו-26. למקום הוזעקו בלשי החטיבה הטקטית של מג"ב, שסייעו בהעברת העצורים לתחנת עירון שבמחוז חוף להמשך חקירה.