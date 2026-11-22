אייל יעקובוביץ ושקד אזרזר Station Allenby, פרויקט Rise Up

מיזם Station Allenby, הפועל במסגרת פרויקט Rise Up של עמותת New Rise, נועד ליצור מרחב מפגש עבור חיילים המתמודדים עם השלכות השירות הצבאי ועם תהליך השיקום מפציעות גופניות ונפשיות.

אייל יעקובוביץ ושקד אזרזר הגיעו לאולפן ערוץ 7 כדי להציג את המיזם ולספר על הרעיון שעומד מאחוריו: פאב כשר שמעמיד במרכזו את החיילים המשתקמים ואת הצורך שלהם במפגש חברתי ובתחושת שייכות.

היוזמה מבקשת לחבר בין עולם הבילוי והפנאי לבין ההתמודדות המורכבת של חיילים שנפצעו במהלך שירותם. לצד הטיפול הרפואי והשיקום, המיזם מתמקד גם במרחב החברתי, מתוך הכרה בחשיבותם של קשרים אנושיים ושל האפשרות להיפגש בסביבה שאינה מזוהה דווקא עם מסגרת טיפולית.

הבחירה בפאב כשר מאפשרת למיזם לפנות גם לחיילים ולצעירים שומרי מסורת, ולשלב בין בילוי חברתי לבין המטרה שלשמה הוקם המקום.

Station Allenby הוא חלק מפרויקט Rise Up של עמותת New Rise, שבמסגרתו מקודמת היוזמה למען חיילים המשתקמים מפציעות בגוף ובנפש.

במרכז המיזם עומדת תפיסה פשוטה: השיקום אינו מסתיים בטיפול בפציעה עצמה. עבור מי שמתמודדים עם השלכות השירות הצבאי, גם האפשרות לצאת, לפגוש אנשים ולחזור בהדרגה לחיי חברה היא חלק משמעותי מהדרך קדימה.

באמצעות Station Allenby מבקשים יוזמי הפרויקט להעניק לחיילים הללו מקום שבו יוכלו להיפגש ולבלות, ולצד ההתמודדות עם הפציעה למצוא גם רגעים של שגרה, חיבור ותחושת שייכות.