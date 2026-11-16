המועצה הדתית אור עקיבא הודיעה לעובדי מערך הרבנות לכשרות ארצית כי תסיים את הפעלתו ב-31 בדצמבר 2026, עם תום הסכם ההתקשרות הזמני עם המשרד לשירותי דת, שלא הוארך. יש לציין כי מדובר בכל המקומות בלבד שאין רבנות מכהנת המפעילה את מערך הכשרות.

במכתב ששיגר יו"ר המועצה, דוד ממן, הוזהרו העובדים מפני עיכוב אפשרי בתשלום משכורותיהם והחזרת הרכבים המשמשים אותם.

במכתב פירט ממן את הסיבות לסיום ההתקשרות, ובהן "היעדר המידע המינימלי והכלים הנדרשים למועצה לשם ביצוע הפיקוח על המערך, כפי שנדרש ממנה בהסכם", לרבות אי-העברת נתונים על שעות ההשגחה בבתי העסק, תיקי עסקים ומידע על הכשרתם לפסח.

עוד ציין את "התנהלות המערך בפועל באופן שאינו כפוף לפיקוח הנהלת המועצה", וכן את "הפעלת מערך ההשגחה בנתב"ג באמצעות חברה פרטית, שלא נבחרה על ידי המועצה, ללא הסכם התקשרות עמה וללא פיקוח של המועצה".

לדברי ממן, מאז יולי פנתה המועצה ארבע פעמים למשרד לשירותי דת בדרישה להבהיר מי יפעיל את המערך החל מינואר 2027 ולקבוע לוח זמנים להעברת האחריות, אולם "פניות אלה לא נענו לגופן".

הוא הוסיף כי ב-9 בנובמבר מסר מנכ"ל המשרד שהמשרד יפעל לקיום פגישה "בשים לב למגבלות הקיימות בתקופה זו של הממשלה", אך "גם במכתב זה לא נמסר מי יפעיל את המערך ומה יעלה בגורל העובדים".

"לפיכך, עד למועד כתיבת מכתב זה לא עלה בידינו לברר מי יהיה המעסיק הבא שלכם. ככל שהנכם מעוניינים להמשיך לעבוד במערך לאחר יום 31.12.26, אנא בררו זאת ישירות מול המשרד לשירותי דת", כתב ממן.

בהמשך התריע מפני קשיים בתשלום שכר העובדים: "המשרד לא העביר למועצה את תקציב המערך לכשרות ארצית מזה מספר חודשים, דבר שיצר למועצה קושי תזרימי ממשי".

לדבריו, "המועצה פועלת מול המשרד לקבלת הכספים, אולם בנסיבות אלה הריני להודיעכם כי ייתכן שהשכר שאמור להיות משולם עד ליום 10.12.26 לא ישולם במועד. השכר ישולם מיד עם קבלת הכספים מהמשרד".

בנוגע לרכבים המשמשים את העובדים נכתב: "היה ולא תיפתר המצוקה התזרימית עד ליום 30.11.26 יהיה עליכם להחזיר את הרכבים שבשימושכם לחברת ההשכרה במועד זה".

ממן הורה לעובדים לעדכן כבר כעת את העסקים והמפעלים המושגחים כי "ביום 31.12.26 תסיים המועצה הדתית אור עקיבא להפעיל את מערך הרבנות לכשרות ארצית, וכי ממועד זה לא יינתנו על ידי המועצה תעודות כשרות ולא יבוצעו על ידה שירותי פיקוח על הכשרות".

לצד זאת, הובהר לעובדים כי עד לסיום ההתקשרות עליהם להמשיך במילוי תפקידם כסדרו ולהיערך להעברת התיקים, המסמכים והנתונים של המערך.

המועצה הודיעה כי תמשיך לפעול מול המשרד להסדרת המשך הפעלת המערך באמצעות גורם אחר ותעדכן את העובדים בכל התפתחות.