הפרקליטות הגישה היום (שני) עתירה לבג"ץ בדרישה לאפשר לה לחקור בחקירה נגדית את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במסגרת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

העתירה הוגשה בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי שלא להתיר לתביעה לחקור את מנדלבליט במתכונת זו, המאפשרת בין היתר הצגת שאלות סגורות שהתשובה עליהן היא כן או לא.

בתום הדיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי הודיעה הפרקליטות כי בכוונתה לעתור נגד ההחלטה, ובהמשך אכן פנתה לבג"ץ. המחלוקת הנוכחית נוגעת לאופן שבו תוכל התביעה לחקור את מנדלבליט, שעדותו במשפט עסקה בין היתר באישורים שניתנו לחקירת נתניהו.

לפני כחודש התייצב מנדלבליט בבית המשפט לעדותו השלישית במשפט. במהלך הדיון הוא נשאל על אישור החקירה באזהרה של נתניהו, ובפרט על השימוש במונח שוחד במסגרת חקירת תיק 4000.

"אני זוכר שאישרתי לחקור את ראש הממשלה באזהרה", אמר מנדלבליט בפתח חקירתו. סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, ביקש לברר את נוסח האזהרה שאושר ושאל: "באיזו אזהרה אישרת לחקור את ראש הממשלה?".

מנדלבליט השיב: "עבירה על טוהר המידות. 4000, בשונה מ-1000 ו-2000, זה היה על עבירה של שוחד. זה בשני טאקטים שונים של זמן. יכול להיות שבתיק 4000 אישרתי להשתמש בנוסח האזהרה במפורש בשוחד, אבל אני לא זוכר".

עו"ד חדד חלק על תשובתו וטען כי המונח שבו השתמש מנדלבליט כלל אינו מופיע במסמכים הנוגעים לאישורי החקירה. "מעולם לא השתמשת בביטוי 'טוהר המידות'. הביטוי הזה איננו בפרוטוקולים ואיננו באזהרות. זו המצאה שהוא קלט מהמזכר", אמר הסנגור.

בהמשך הדיון התעוררה מחלוקת נוספת סביב החלקים שהושחרו בפרוטוקולים. ראש צוות התביעה בתיק 4000, עו"ד יהודית תירוש, העלתה את האפשרות שנוסח האזהרה מופיע בחלק מהמידע שהושחר, תוך שהבחינה בין אישורי היועץ המשפטי לבין נוסח האזהרה ופעולות חקירה אחרות.

"אין שום דבר מתחת להשחרה בנוגע לאישורי היועץ. זה לא נכון לגבי נוסח האזהרה ופעולות חקירה מסוימות", אמרה תירוש.

השופט משה בר-עם הביע עמדה שונה והסביר כי לדעתו, אילו הופיע בפרוטוקול ביטוי המתייחס לאופי החקירה, הוא לא היה נכלל בחלקים המושחרים.

עוד קודם לעדותו התעוררה מחלוקת סביב מועד התייצבותו של מנדלבליט בבית המשפט. היועץ המשפטי לשעבר ביקש לדחות את עדותו לחודש נובמבר, לאחר שלדבריו זומן בהתראה קצרה ובמהלך תקופת החגים.

מנדלבליט הסביר בבקשתו כי תפקידו החדש כדקאן הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית רמת גן מחייב אותו להיערכות מרובה לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית. השופטים דחו את בקשתו לדחות את העדות.