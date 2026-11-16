זריקות הרזיה גם לילדים בני שש? מחקר חדש של חברת התרופות נובו נורדיסק מציג תוצאות מבטיחות לטיפול בהשמנת יתר חמורה בקרב ילדים בגילי 6 עד 11 באמצעות התרופה וויגובי.

על פי הנתונים, ילדים שהתמידו בטיפול במשך 68 שבועות רשמו ירידה ממוצעת של 17.4% במדד מסת הגוף שלהם, לעומת עלייה של 2.2% בקרב ילדים שקיבלו טיפול דמה.

ממצאי המחקר מתפרסמים הערב (שני) בכתב העת הרפואי New England Journal of Medicine, והם עשויים לשמש בסיס לבקשת החברה להרחיב את אישור השימוש בתרופה גם לילדים צעירים יותר. כיום וויגובי מאושרת לשימוש בילדים מגיל 12 ומעלה.

במחקר השתתפו 165 ילדים הסובלים מהשמנת יתר, שקיבלו אחת לשבוע זריקה המכילה סמגלוטייד, החומר הפעיל בוויגובי, או פלצבו. לצד הטיפול התרופתי קיבלו המשתתפים הדרכה לתזונה נכונה ולפעילות גופנית, במטרה לבחון את השפעת התרופה כחלק מתוכנית טיפול רחבה יותר.

הנתונים הצביעו על הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות. בקרב הילדים שהתמידו בטיפול בוויגובי, 83% השיגו שיפור במדד מסת הגוף, לעומת 23.5% בלבד בקרב המשתתפים בקבוצת הביקורת.

אחד הממצאים הבולטים במחקר נוגע לשיעור הילדים שכבר לא הוגדרו כסובלים מהשמנת יתר בתום תקופת הטיפול. לאחר 68 שבועות, כ-40% מהילדים שהתמידו בקבלת וויגובי יצאו מההגדרה הרפואית של השמנת יתר. לעומת זאת, אף אחד מהילדים בקבוצת הביקורת לא הגיע לתוצאה זו.

חשיבות הנתונים בולטת על רקע מצבם הרפואי של המשתתפים בתחילת הניסוי. הרוב המכריע של הילדים הוגדרו כסובלים מהשמנת יתר חמורה בדרגות 3 ו-4, המקבילות לרמות BMI של 35 ו-45 בקרב מבוגרים. מדובר בדרגות השמנה הכרוכות בסיכון מוגבר להתפתחות מחלות שונות.

לצד יעילות הטיפול נבדקו גם בטיחותו והשפעתו על התפתחות הילדים. לפי הודעת נובו נורדיסק, במהלך תקופת המחקר לא נצפתה פגיעה בתהליכי הגדילה או ההתפתחות של המשתתפים.

עם זאת, הטיפול לווה בתופעות לוואי המוכרות גם משימוש בתרופה בקרב בני נוער ומבוגרים. בין התופעות שדווחו היו בחילות, שלשולים, הקאות וכאבי בטן, וכן גזים, צרבת ונשירת שיער.

במחקר השתתפו גם שלושה מרכזים רפואיים בישראל: המרכז הרפואי שניידר, המרכז הרפואי שמיר והמרכז הרפואי רמב"ם.

בעקבות פרסום התוצאות צפויה חברת נובו נורדיסק להגיש בקרוב למינהל המזון והתרופות האמריקני, ה-FDA, בקשה להרחבת אישור השימוש בוויגובי לילדים בני 6 עד 11 הסובלים מהשמנת יתר.