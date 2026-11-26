הרב אבי קימל מנהל תיכון דעת לביא - כוכב השחר

בתיכון "דעת לביא" לבנים בכוכב השחר אין צלצולים בין השיעורים ואין מנקה. נציגי הכיתות יושבים בחדר המנהל ומחלקים ביניהם את התורנויות, ואת שם המוסד הם בחרו בעצמם.

"אנחנו זוכים בדור מדהים שמעלה גם אותנו, המחנכים, קומה", אומר מנהל התיכון, הרב אבי קימל, בראיון לפודקאסט של ערוץ 7. "אפשר מאוד לסמוך עליהם ולגדול איתם".

התיכון נפתח באלול תשפ"ג. כמה שבועות אחר כך, בשמחת תורה, פרצה המלחמה. השנה הוא בשנתו הרביעית, ובשנה שעברה נוספה לו חטיבת ביניים. המוסד שייך לרשת "דעת" ומיועד לבנים שרוצים להוציא בגרות מעולה מבלי לוותר על ערכי הבית והמשפחה.

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"בבנימין יש ישיבות תיכוניות עם פנימיות, אך לא היה מקום לתלמידים שרוצים לכתחילה ללמוד, להתפתח ולהוציא בגרות מעולה, ולהתגורר בבית", מסביר הרב אבי. ההבדל, לדבריו, לא רק טכני. "כשאתה אומר ישיבה תיכונית, אתה שם דגש חזק מאוד על לימוד התורה, וגם לומדים קצת דברים אחרים כדי להשלים בגרות. כשאתה בונה תיכון, אתה אומר 'אני רוצה את התורה בכל מרחבי החיים'. הערך הראשון בתיכון הוא תורת חיים. לומדים תורה, וממנה יוצאים לכלל המקצועות ולומדים אותם ברמה גבוהה לכתחילה - ולא רק כדי לעשות בגרות".

רוב התלמידים מגיעים מיישובי ציר 60, והשנה הצטרפו גם תלמידים ממעלה אפרים, מגוש אדומים ומיישובים נוספים. "התיכון מתאים למי שיכול להגיע ולחזור כל יום, בכוחות עצמו או בהסעות. אני לא מחפש תלמידים שהם גאוני הדור, אבל בהחלט כן נרצה תלמידים שבאים עם מוטיבציה ללמוד".

בתיכון יש דגש מרכז על עצמאות התלמידים ושיתופם בקבלת ההחלטות. שם התיכון נבחר בהליך שהתלמידים עצמם הובילו. אחר כך נשלח שאלון לתושבים, והשם "לביא" זכה ברוב קולות.

הצלצולים בוטלו כדי שהאחריות תעבור לתלמידים. "הם צריכים להסתובב עם שעון על היד, ואין אופציה לא להגיע בזמן".

גם את התורנויות, הניקיון, תפעול חדר אוכל והתפילה, מחלקים נציגי הכיתות בעצמם. "המחזה הזה, שיושבים בחדר של המנהל תלמידים מכיתות ז' עד י"ב, ותלמיד מכיתה י"ב מנהל דיון עם ילד מכיתה ז' מה התפקיד שלו, זה רגע מאוד מרגש מבחינתי", מספר הרב אבי.

לצד השאיפה לעצמאות, הוא מודה בחיוך שבתהליך בחירת המגמה, הדברים לא הלכו לפי התוכנית שלו. "החבר'ה רצו פיזיקה. הבאתי מורה לפיזיקה שיסביר להם למה עדיפה מגמת רובוטיקה - שמאוד רציתי שתיפתח". הרב קימל לקח אותם למעבדת רובוטיקה של חבר והופתע מהתגובות. "הם מאוד התלהבו, יצאנו החוצה ואמרו לי: 'תודה רבה על ההדגמה, אנחנו עדיין רוצים פיזיקה', וכך נולדה מגמת הפיזיקה בתיכון".

היום יש בתיכון מגמות פיזיקה, תקשוב וניהול עסקי, ולפני כחודשיים נפתחה מגמת רובוטיקה ורחפנים. "זה לא רק להטיס רחפן, זה החלק הקל", אומר קימל. "צריך לתכנת אותו, לבנות אותו, להשלים לו חלקים ממדפסת תלת-ממד ולנהל זירת רחפנים". לדבריו, מעט מאוד מקומות בארץ מלמדים את התחום, והתיכון כבר יצר קשר עם גורמים בצבא כדי שילוו את הלימודים במגמה.

בחטיבת הביניים יש שלוש שעות חינוך גופני בשבוע, ופעם בשבוע נשארים תלמידים אחרי הלימודים לאימון כושר קרבי של שעה וחצי, בשיתוף "זינוק בעלייה". "הם שמים דגש גדול על הפן המנטלי. אני רואה תלמידים שמסיימים את התוכנית ואת ההשפעה על כל אורח חייהם". לדבריו, הוא מקווה לפתוח בעתיד בתיכון גם מגמת חינוך גופני.

דוגמה נוספת לייחודיות התיכון קשורה למהלך יוצא דופן. המקצועות לשון, היסטוריה, גיאוגרפיה וספרות אוחדו למקצוע אחד, "שפה, חברה ורוח", ומורה אחד מלמד את כולו. "התלמיד לא מתבלבל מהרבה מורים והרבה מקצועות", מסביר קימל. "אין צורך בספר לשון נוסף. בוא נפעיל את הכלים הלשוניים על הטקסט שכבר למדנו בהיסטוריה".

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בלימודי הקודש כל שיעור צריך להסתיים בשאלה מה הוא מלמד את התלמיד על החיים שלו. לקראת שבועות התלמידים מוציאים חוברת מאמרים שכתבו, מהמשנה והגמרא ועד פסיקת ההלכה, ובסוף כל מאמר פסקה אישית על הלימוד האישי שלהם. את החוברת משיקים בערב עם ההורים. את שנת הלימודים הקודמת חתמו בתיכון במרתון לימוד שבו סיימו את מסכת מגילה, לצד פרשת השבוע ומסילת ישרים.

בשכבות הצעירות יש במערכת "שעת סקרנות", והבוגרים יוצאים ל"ימי סקרנות": כל תלמיד בוחר תחום שמעניין אותו ובונה לעצמו יום למידה מחוץ לתיכון, בליווי מורים. יש שהולכים למוזיאון, יש שמצטרפים לאיש מקצוע, ויש שיוצאים עם אבא, אמא או סבא ליום עבודה. "שאלו אותי איך אתם נותנים על זה ציון. אנחנו לא נותנים ציון", אומר הרב אבי. "זה יום לנשמה - וזה עובד. הם חוזרים עם אור בעיניים".

בתיכון משתדלים תמיד לתת את הערך המוסף. כשתלמידי כיתה י' הגיעו להוציא תעודות זהות, הם המשיכו משם ליום במועצה האזורית מטה בנימין: ישבו באולם המליאה, שמעו את מנהלי האגפים וסיירו במוקד 106 ובמוקד הביטחון. תלמידי י"ב היו לאחרונה ביום שכלל שיחות בישיבה ובמכינה בעלי, ואחר כך פגישה עם מנכ"ל חברת הייטק בבנימין. "אמרתי לו אל תדבר איתם על כסף", מספר הרב קימל. "כשמדברים איתם על ערכים, על משמעות, על ציונות ושליחות, זה משכנע".

"התיכון מאוד משפחתי, וטוב לנו כך, כי כולם מכירים את כולם", מוסיף הרב אבי קימל. "התלמידים יודעים שהם חלק מהסיפור והמורים נותנים מעל ומעבר".

הרב אבי קימל, נשוי ואב לשבעה, מתגורר באריאל. הוא לימד 13 שנה בישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל, ואחר כך ניהל ארבע שנים את חטיבת הביניים בישיבת השומרון. בשנת השבתון עבר את מבחן הרבנות בהלכות קידושין ואת קורס רבני צוהר, ומאז הוא מחתן זוגות במסגרת הארגון. "ככה הייתי רוצה לראות את התיכון", הוא אומר, "מגוון ומסקרן. העולם שלנו מדהים וגדול, והיום אתה יכול ללמוד ולהתפתח בכל מה שאתה רוצה".

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