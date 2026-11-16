הזירה סמוך לתפוח צילום: דניאל אילן, TPS

פלסטיני דרס הערב (שני) שני נערים בחווה סמוך ליישוב תפוח ונמלט מהמקום. השניים נפגעו באורח קל מאוד וטופלו על ידי צוותי רפואה.

עדי ראייה סיפרו כי הפלסטיני האיץ לעבר קבוצה של צעירים שהייתה במקום.

כוחות גדולים של צה"ל הוקפצו לזירת הדריסה והטילו כתר על הכפר הסמוך יאסוף, אליו על פי ההערכות, נמלט הדורס.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיב: "אני מצפה מממשלת ישראל וממערכת הביטחון להתייחס לאירוע באותה חומרה שבה היו מתייחסים אליו אילו הסתיים, חלילה, בתוצאה קשה יותר. כדי למנוע את הפיגוע הבא צריך לגדוע את הטרור מהשורש ולפגוע במוטיבציה לבצע פיגועים. ישראל צריכה להגיב בנחישות ולהבהיר שהיא לא תקבל שום פיגוע או ניסיון לפיגוע.

רק צה"ל ומערכת הביטחון מוסמכים להפעיל כוח. יש לנו אמון בממשלה ובמערכת הביטחון, ואנחנו מצפים מהן לאתר את האחראים ולפעול נגדם ביד קשה", הוסיף.