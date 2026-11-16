טרקטורון שנגנב מבנו של לוחם שירות הביטחון הכללי יוסי טהר ז"ל, שנפל בקרבות במהלך מתקפת 7 באוקטובר 2023, אותר בשטח חקלאי במושב ביצרון והושב למשפחתו.

הכלי נמצא בעקבות דיווח של חקלאי מקומי, שעובדיו הבחינו ברכב נטוש במטע אפרסמונים.

לוחמי זרוע היישובים של מג"ב דרום הוזעקו למקום בעקבות הדיווח ופתחו בסריקות בשטח החקלאי. במהלך הפעילות איתרו הלוחמים את הטרקטורון, ולאחר בדיקה זיהו כי מדובר בכלי שנגנב מבנו של טהר.

בעקבות הזיהוי יצרו הכוחות קשר עם בני המשפחה והזמינו אותם למקום. בני המשפחה הגיעו לשטח, בדקו את הטרקטורון ואישרו כי הוא שייך להם.

לאחר זיהוי הכלי המשיכו הלוחמים בפעולות חקירה, בשיתוף חוקרי הזיהוי הפלילי של תחנת המשטרה קריית מלאכי במחוז הדרומי. בתום הפעולות הוחזר הטרקטורון לבני המשפחה.

יוסי טהר ז"ל, לוחם שירות הביטחון הכללי, נפל בקרבות שהתנהלו במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023. הטרקטורון שאותר במושב ביצרון שייך לבנו ונגנב ממנו.

זו אינה הפעם הראשונה בחודש האחרון שבה מאתרים כוחות הביטחון רכוש שנגנב ממשפחתו של טהר.

בפעילות קודמת של לוחמי מג"ב דרום ושוטרי המחוז הדרומי אותר רכוש נוסף שנגנב מביתו של לוחם השב"כ המנוח, וגם הוא הושב למשפחה.