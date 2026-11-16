שארל ג'בור, ראש מנגנון ההסברה של מפלגת הכוחות הלבנוניים הנוצרית, הצהיר על שאיפתו להתמנות בעתיד לשגריר לבנון בתל אביב, ואף החל לנקוט צעדים לקראת האפשרות.

לדבריו, הוא כבר פנה לנשיא לבנון, בירר את תנאי המינוי בלשכת שר החוץ והחל ללמוד עברית. ההצהרה החריגה עוררה תגובות נלהבות בישראל, אך גם ביקורת חריפה בלבנון, שם נטען כי ג'בור מבטא עמדות המשרתות את האינטרסים הישראליים.

בריאיון שבו התייחס לתוכניותיו ביקש ג'בור להבהיר כי מטרתו אינה לייצג את ישראל בלבנון, אלא דווקא לשמש נציג רשמי של מדינתו בישראל, אם תיווצר האפשרות לכך.

"אני לא שגריר ישראל בלבנון, אני רוצה להיות שגריר לבנון בתל אביב", אמר. בהמשך חשף כי כבר פעל לבירור האפשרות להתמנות לתפקיד: "הגשתי את בקשתי לכבוד הנשיא. שאלתי את לשכת שר החוץ אם אני רשאי, אם מותר לי. אמרו לי: 'אתה בן 56, יש לך עוד שמונה שנים'".

ג'בור סיפר כי ההיערכות שלו אינה מסתכמת בפניות לגורמים רשמיים. לדבריו, הוא החל ללמוד את השפה העברית כדי להיות מוכן לאפשרות שייפתח בעתיד פתח למינוי. "התחלתי ללמוד עברית כדי שאהיה מוכן אם תהיה הזדמנות", אמר.

הדברים עוררו עניין גם בישראל. אביחי אדרעי, לשעבר דובר צה"ל בשפה הערבית וכיום פאנליסט בחדשות 12, בירך על ההצהרה בפוסט שפרסם ברשת X, והציג אותה כביטוי לאומץ ולרצון בקידום יחסים בין שני העמים.

"כמה יפה שנהיה חברים", כתב אדרעי. "לדעתי, הפרק הזה וההצהרה הזו הם שיא של אומץ ושל שבירת דפוס סתימת הפיות, וביטוי של ממש לרצון אמיתי לחזק את יסודות השלום למען שני העמים, הישראלי והלבנוני".

אדרעי אף פנה ישירות לג'בור ושיבח את נכונותו להציג את השאיפה בפומבי. "כמה יפה לשמוע את שאיפתך, מר שארל ג'בור, וכמה יפה שיש בלבנון אנשים כמוך", כתב. בהתייחסו להחלטתו של ג'בור ללמוד עברית, הוסיף: "ובאשר ללימוד השפה העברית, אנחנו לשירותך".

אלא שבארץ הארזים לא כולם קיבלו את ההצהרה באהדה. העיתונאית הלבנונית מרים אל-בסאם, שהתייחסה כבר בתחילת נובמבר לדבריו של ג'בור, פרסמה תגובה עוקצנית שבה קראה לנשיא לבנון למהר ולמנות אותו לתפקיד, מבלי להמתין לכינון שלום בין המדינות.

"תל אביב לא תמצא שגריר נאמן ממנו לייצוג האינטרסים שלה", כתבה אל-בסאם, תוך שהיא רומזת כי ג'בור מיטיב לייצג את עמדות ישראל יותר מאשר את אלה של לבנון. "אם הוא יישאר איתנו, יש סכנה שיהפוך לשגריר תל אביב בביירות", הוסיפה.