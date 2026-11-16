הליכוד הגיש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה להארכת המועד להגשת ערעור על תוצאות הבחירות לכנסת ה־26 בשבעה ימים.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין אילן בומבך ושי לוי ממשרד אילן בומבך ושות', טוענת המפלגה כי נדרש לה זמן נוסף לבדיקת דיווחים על הפרות במאות קלפיות ולהשלמת התשתית הראייתית לערעור.

לפי הבקשה, במהלך יום הבחירות, שנערך ב־27 באוקטובר, ולאחריו התקבלו בליכוד כ־1,150 דיווחים על הפרות חמורות לכאורה של דיני הבחירות בעשרות יישובים ברחבי הארץ. בין החשדות המפורטים בבקשה: הצבעות בניגוד לדין, פגיעה בחשאיות ההצבעה, שוחד בחירות, איסוף ותיעוד מידע על מימוש זכות ההצבעה והצבעות מחוץ לקלפיות במהלך יום הבחירות.

בליכוד מציינים כי כבר למחרת הבחירות החלו בהכנת הערעור, באיסוף תצהירים ובהצלבת נתונים עם חומרי הבחירות. לטענת המפלגה, היקף האירועים ומגוון ההפרות הנטענות מחייבים בדיקה פרטנית של כל מקרה, לצד בחינת השפעתם המצטברת של הליקויים על תקינות הבחירות ותוצאותיהן.

נימוק מרכזי בבקשה נוגע למועד קבלת החומרים. לפי הליכוד, ב־11 בנובמבר אישר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, באופן חלקי את בקשת המפלגה לעיין בחומרי בחירות לצורך הכנת הערעור. ההחלטה אפשרה עיון, בין היתר, בהערות ובהחלטות של ועדות קלפי, בטופסי IVR וברשימות מחיקה ממאות קלפיות.

המפלגה טוענת כי מסירת החומרים לעיון הושלמה רק אמש. לדבריה, הפרוטוקולים וטופסי ה־IVR משתרעים על פני כ־300 עמודים, ורשימות המחיקה לבדן כוללות אלפי עמודים. עוד נכתב כי בכוונתה לצרף לערעור חוות דעת מומחה שתבחן את מידת השפעתם של הליקויים על תוצאות הבחירות.

"זכות העיון אינה מתמצית בקבלת החומר, ומאבדת את טעם קיומה אם אין שהות מספקת לעיין בו ולעבדו", נכתב בבקשה. בליכוד מזהירים כי ללא ארכה, האפשרות שניתנה להם לעיין בחומרים עלולה להתרוקן מתוכן.

נימוק נוסף הוא החקירה המתנהלת בעניין חשדות להשפעה פסולה על הבחירות באמצעות מימון זר. לבקשה צורף מכתבו של סולברג לראש השב"כ דוד זיני מ־28 באוקטובר, שבו הנחה לחקור את החשדות ולאתר ראיות שיבססו או יפריכו אותם.

בעדכון נוסף, מ־12 בנובמבר, הבהיר סולברג כי החקירה נמשכת וכי המידע החסוי שהוצג לו טרם הבשיל לראיות ממש, וייתכן שאף לא יבשיל. עם זאת, קבע כי המידע מחייב המשך חקירה מאומצת עד למיצויה. סולברג ציין גם כי מצא ששיתוף הפעולה בין שב"כ, המשטרה והייעוץ המשפטי לממשלה טוב, וכי לא מצא שהייעוץ המשפטי סירב לבקשות חקירה שהגיש השב"כ.

בליכוד טוענים כי ממצאי החקירה עשויים להיות בעלי משמעות ראייתית לערעור ולשפוך אור על היקף הליקויים הנטענים, על הגורמים המעורבים ועל השלכותיהם על תוצאות הבחירות. בבקשה נכתב כי המפלגה פנתה גם למשטרה, ליועצת המשפטית לממשלה ולרשות להגנת הפרטיות בדרישה לחקור את החשדות ולקבל חומרים רלוונטיים.