חברת התעופה ארקיע עוברת לשליטתו של איש העסקים רונן אלעד, שיחזיק ב-82% ממניותיה ויזרים לקופתה כ-30 מיליון דולר במסגרת תוכנית להבראת החברה.

העסקה אושרה ונחתמה הערב (שני) בישיבת דירקטוריון ארקיע, בעקבות הצעה שהביאו עובדי החברה. במסגרת המתווה החדש ימשיכו העובדים להחזיק במניות ויזכו לייצוג בדירקטוריון, בעוד שקבוצת נקש תישאר בעלת מניות מיעוט.

על פי החלוקה שאושרה, אלעד יחזיק ב-82% ממניות ארקיע, העובדים יחזיקו ב-15% וקבוצת נקש תחזיק ב-3% הנותרים. לצד השקעתו של אלעד, קבוצת נקש תזרים לחברה 8.5 מיליון דולר נוספים, ובמסגרת העסקה נכללת גם הזרמה של 7.8 מיליון דולר ממשרד האוצר.

אלעד, שהיה בעבר הבעלים של קבוצת הכדורגל הפועל פתח תקווה ושל החברות שילב ואופיס דיפו, נבחר בעקבות הצעה שהעלו עובדי ארקיע. המתווה שאושר שונה מהתוכנית המקורית של קבוצת המשקיעים בראשות יריב לרנר, שכללה דילול מלא של אחזקות העובדים בחברת התעופה.

לפי ההסדר החדש, שיעור האחזקה של העובדים יפחת מ-22% ל-15%, אך הם לא יאבדו את מעמדם כבעלי מניות. נוסף על כך הובטח להם שלא יבוצע דילול נוסף באחזקותיהם עד להנפקת החברה. העובדים יקבלו גם שני מושבים בדירקטוריון ומעמד של משקיף נוסף.

ההסכמות מגיעות לאחר תקופה של מגעים להכנסת משקיעים לארקיע ולגיבוש תוכנית להבראתה. השבוע הודיעו האחים נקש כי חתמו על הסכם להכנסת משקיע לחברה, שבמסגרתו אמורה קבוצת משקיעים להזרים עשרות מיליוני דולרים ולקבל את השליטה בה.