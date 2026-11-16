אלישע מדן עם גדי איזנקוט

חברי גוש הימין ממשיכים להגיע לאוהל האחדות שהקים ח"כ אלישע מדן (הליכוד) והערב (שני) ביקרו בו גם חמישה מחברי גוש מתנגדי נתניהו.

חמשת המבקרים, שהגיעו בזה אחר זה, הם חברי הכנסת חילי טרופר, מתן כהנא, שירה שפירא וישראל זרי כולם מסיעת "ישר".

בהמשך ביקר במקום גם יו"ר מפלגתם ח"כ גדי איזנקוט שנועד במשך שעה ארוכה עם מדן.

מתן כהנא ואלישע מדן שרים יחד באוהל האחדות

מוקדם יותר ביקור באוהל אלמנות צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, איילת חריב ואלה פרי. מדן אמר במהלך ביקורן: "מדובר בנשים הנושאות עמן כאב ואובדן שאין להם מילים, ובוחרות להשמיע קול של חיבור, ערבות הדדית ותקווה. דווקא מתוך השכול, הן מזכירות לכולנו שהמשותף בינינו גדול מהמפריד. לא חייבים להסכים על הכול כדי לזכור שאנחנו עם אחד. הכאב הוא של כולנו. האחריות לעתיד שלנו היא של כולנו. ביחד, גם כשלא מסכימים".