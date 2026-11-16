צה"ל הודיע כי חיסל חמישה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס בשורת תקיפות אוויריות שבוצעו בימים האחרונים ברצועת עזה.

בין המחוסלים מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בפשיטה לשטח ישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר, לצד מפקדים ופעילים נוספים בארגון.

שניים מהמחבלים חוסלו בתקיפה שביצע צה"ל בשבת במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה. מדובר במואמן רזק מחמד שנגדלי, ששימש מפקד מחלקה בגדוד מערב ג'באליה של הזרוע הצבאית בחמאס, ובמחמד גאהד רזק עמר, פעיל נוסף באותו גדוד.

שלושה מחבלים נוספים חוסלו בתקיפות שבוצעו ביום חמישי.

בצה"ל מסרו כי חמשת המחבלים היו מעורבים לאורך המלחמה בפעילות נגד כוחות הצבא ואזרחי ישראל. לפי ההודעה, פעילותם נמשכה גם בתקופה האחרונה וכללה ניסיונות לקדם מתווי טרור ולשקם את היכולות המבצעיות של חמאס.