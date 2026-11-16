היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פנתה הערב (שני) למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, בדרישה שלא לקדם בשלב זה את הבדיקה הפנימית שעליה הכריז מוקדם יותר היום, בנוגע להתנהלות המשטרה בפרשת מעצרי פעילי רע"ם ביום הבחירות.

הפנייה נעשתה בתיאום עם פרקליט המדינה, עמית איסמן, ונועדה להשהות את הבדיקה עד להחלטה על מתכונת הבירור המתאימה.

בהודעת דוברות הייעוץ המשפטי לממשלה נמסר כי בהרב-מיארה ואיסמן יקיימו דיון בעניין העברת המידע מלשכת ראש הממשלה למשטרה סמוך ליום הבחירות, ובמסגרתו יבחנו את מכלול ההיבטים הנוגעים לפרשה.

"במקביל, היועצת המשפטית לממשלה בתיאום עם פרקליט המדינה פנתה למפכ"ל המשטרה על מנת שמשטרת ישראל לא תקדם את הבדיקה הפנימית עליה הודיעה הבוקר עד לתיאום הנושא באופן סדור והחלטה על מתכונת הבירור המתאימה", נמסר.

הודעת היועמ"שית מגיעה שעות לאחר שהמשטרה הודיעה כי המפכ"ל הנחה את סגנו, ניצב יאיר חצרוני, לבדוק את ההתנהלות המשטרתית סביב האירועים ביום הבחירות.

על פי הודעת המשטרה, הבדיקה נועדה לבחון את תהליכי קבלת ההחלטות, שרשרת הדיווח, ממשקי העבודה בין היחידות וחלוקת האחריות. עוד הודגש כי הבדיקה תתמקד בהיבטים מערכתיים, ארגוניים ופיקודיים, מבלי להתערב בהליכי חקירה.

המפכ"ל קבע כי הסמפכ"ל יגיש לו את מסקנותיו בתוך שבוע. במשטרה הדגישו כי כלל הפעולות שבוצעו ביום הבחירות נעשו מתוך מחויבות לשמירה על טוהר הבחירות ובהתאם לחוק.

אלא שכעת, בעקבות פניית היועמ"שית, המשטרה התבקשה שלא להתקדם בבדיקה עד להסדרת אופן בירור הפרשה בתיאום עם הייעוץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה.

ברקע ההתערבות עומדים הפרסומים בחדשות 12 ובכאן חדשות על העברת מידע מודיעיני מלשכת ראש הממשלה למשטרה ערב הבחירות, מידע ששימש בסיס למעצר שלושה פעילי רע"ם בדרום ביום פתיחת הקלפיות.

לפי תחקיר "עובדה", ראש הסגל של נתניהו, עדו נורדן, פנה ללשכת מפכ"ל המשטרה והפנה אותה למקור שמסר מידע מפליל לכאורה על פעילי המפלגה.

המידע הוזן למערכות המודיעין המשטרתיות, ולמחרת פשטו שוטרים על בתי הפעילים ועצרו אותם בחשד לשוחד בחירות. בהמשך שוחררו החשודים, ועל פי הפרסומים התיק נגדם צפוי להיסגר.

היום נחשף בכאן חדשות כי המקור שהופנה למשטרה הוא דניאל גרינברג, לשעבר עוזרו הבכיר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם, יוסי שלי, שעסק במסגרת עבודתו בנושאי הפשיעה בחברה הערבית.

הפרסומים העלו חשדות בנוגע לאמינות המידע שהועבר למשטרה ולשאלה אם נעשה שימוש במנגנוני האכיפה לצרכים פוליטיים.

לשכת ראש הממשלה דחתה את הטענות והבהירה כי נורדן פעל כדין כאשר העביר למשטרה מידע שהגיע אליו.

"מידע פלילי הגיע לראש הסגל עדו נורדן, הוא מילא את חובתו כפי שמצופה מכל אזרח שומר חוק וחיבר את אותו אדם למשטרה. כל מעורבות נוספת של ראש הסגל שנטענת בכתבה היא שקרית ועילה לדיבה", נמסר מהלשכה.