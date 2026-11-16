כוכב הרשת דניס צ'רקוב נעצר בחשד לאיומים על שני פונה, שתועדה דורסת חתולה מספר פעמים בעתלית.

אלא שגם לאחר ששוחרר בתנאים מגבילים, פרסם צ'רקוב סרטון נוסף שבו איים לארגן הפגנה מול ביתה ולהביא למקום אנשים עם קלשונים.

המעצר הגיע בעקבות פרסום שהעלה צ'רקוב לרשתות החברתיות, ובו תמונה של חפץ הנחזה לרימון שעליו נכתב "ד"ש חם מדניס צ'רקוב", לצד תמונת חתול.

במשטרה ראו בפרסום חשד לאיום כלפי פונה ופתחו בחקירה יזומה בתחנת בת ים שבמרחב איילון.

אולם גם המעצר לא הביא להפסקת ההתבטאויות המאיימות. לאחר ששוחרר, פרסם צ'רקוב סרטון נוסף שבו פנה ישירות לפונה. "אנחנו הולכים לארגן לך הפגנה מתחת לבית. אני הולך להביא את כל המדינה עם קלשונים, שכולם יכירו את הפרצוף שלך וידעו מה את עשית", אמר.

בהמשך הוסיף: "שני אם את חושבת שמרתיע אותי מעצר אז את טועה ובגדול".

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זו אינה הפעם הראשונה שבה שמו של צ'רקוב נקשר לחשדות לאיומים על רקע פגיעה בבעלי חיים. לפני כשבועיים נעצרו צ'רקוב וכוכב הרשת מישל טרוני בחשד שסחטו באיומים צעיר שנחשד בהתעללות בחתולה.

גורמים המעורים בפרטי האירועים מתחו ביקורת על התנהלות המשטרה ועל שחרורו של צ'רקוב, לנוכח החשדות שנקשרו בשמו בתקופה האחרונה.

ברקע הפרשה עומד סרטון ממצלמות אבטחה שבו נראית שני פונה, שהשתתפה לפני כעשור בתוכנית הריאליטי "דה וויס", כשהיא דורסת מספר פעמים חתולה השייכת לבעלי הדירה שלה בעתלית.

פונה טענה כי הדריסה הראשונה הייתה בשוגג, וכי לאחר שהבחינה שהחתולה נפצעה באורח קשה, החליטה לדרוס אותה שוב כדי לשים קץ לסבלה.

"זה היה אחד הימים הכי קשים בחיים שלי, לקח לי המון זמן להתאושש מזה כי זו פעם ראשונה שבטעות הרגתי חיה", סיפרה בסרטון שפרסמה. לדבריה, התיעוד שהופץ מציג רק חלק מהאירוע ואינו כולל את הדריסה הראשונה, שלטענתה התרחשה בטעות בעת שיצאה מחניית ביתה.

"אני רואה אותו מפרפר, הוא הקיז דם, הצוואר שלו כבר לא היה מחובר", סיפרה. "ראיתי שלא ניתן להציל אותו, זה היה מאוד מאוד קשה".

פונה הסבירה כי סברה שהחתולה גוססת וכי החליטה בעצמה להביא למותה. "אני עשיתי המתת חסד לחתול הזה וזה מה שרואים בסרטון", טענה.