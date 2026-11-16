ערב ההשקה לספר החדש בסדרת "פניני הלכה "תורה עם וארץ" של הרב אליעזר מלמד שליט"א | ישיבת הר

ראש ישיבת הר ברכה ורב היישוב, הרב אליעזר מלמד, השיק אמש (ראשון) את הכרך החדש בסדרת ספריו "פניני הלכה", תחת השם "תורה, עם וארץ", באירוע חגיגי בהשתתפות רבני הישיבה, תלמידים, בוגרים וידידים.

הספר החדש עוסק בסוגיות מרכזיות בעולמה של הציונות הדתית, ובהן לימוד תורה, עבודה וחריצות, לימודי מדע, יישוב ארץ ישראל וחובת השירות בצה"ל. מטרתו להציג משנה הלכתית סדורה המחברת בין לימוד התורה לבין בניין חיי העם והמדינה.

בדבריו באירוע הסביר הרב מלמד כי לימוד התורה אינו מנותק מחיי המעשה, וכי גם העבודה והשירות הצבאי עשויים להיות חלק מהגשמת ערכיה.

"בספר הזה זכינו לבאר איך התורה מאירה את החיים. זה מתחיל במצוות לימוד תורה, אבל ממשיך גם לעבודה, למדע ולצבא. ללכת לעבוד זה לא בהכרח ביטול תורה, להפך, זה יכול להיות המשך של התורה והדרך ליישם אותה בחיים", אמר.

הרב סיפר כי הספר נכתב במהלך המלחמה והוקדש גם לזכרם של רבנים ומורים שנפלו בקרבות: "הספר נכתב בתקופה שבה עם ישראל נמצא במלחמה, ולכן הקדשתי אותו גם לעילוי נשמתם של הרבנים והמורים שיצאו להילחם, המשיכו לעסוק בתורה ולשרת בצבא, ונהרגו על קידוש השם".

הוא הוסיף: "מעבר לכך שהספר עוסק בנושאים כה חשובים, הוא גם מלמד איך התורה מאירה את החיים ומוסיפה להם טובה וברכה".

אחד הסיפורים שנחשפו במהלך האירוע היה של הרב יאיר וייץ, חוקר במכון הר ברכה, ששיתף בהתלבטות אישית שליוותה אותו לאורך השנים. לפני 13 שנה, כאשר למד בישיבת קדומים, פנה וייץ לרב מלמד ושאל האם עליו להתגייס לצבא או להמשיך בלימוד התורה.

הרב מלמד השיב לו כי אם הוא לומד היטב ומתכוון ללמד תורה שלמה, הכוללת גם את מצוות ההגנה על העם והארץ, מוטב שימשיך בלימודיו. עם זאת, ביקש ממנו להתייעץ גם עם ראש ישיבתו.

לאחר התייעצות עם ראש ישיבת קדומים, הרב יצחק בן שחר, החליט וייץ לדחות את גיוסו, ובהמשך קיבל פטור משירות בשל גילו.

הרב אפרים בהשקת הספר צילום: נריה בינשטוק, ישיבת ההסדר הר ברכה

אלא שעם פרוץ מלחמת חרבות ברזל השתנתה המציאות. הרב וייץ פנה שוב לרב מלמד ושאל האם עליו להתגייס במסגרת שלב ב', לנוכח הצורך בחיילים והחובה להשתתף במלחמת מצווה. הפעם העניק לו הרב מלמד את ברכת הדרך לגיוס.

הרב וייץ, ששירת במילואים תקופה ממושכת במהלך המלחמה, הסביר באירוע כי הספר מבקש להעביר את הדיון בשירות הצבאי משאלת "השוויון בנטל" אל בירור החובה ההלכתית להגן על עם ישראל וארצו. "ההגנה על העם והארץ במלחמת מצווה היא חובה קדושה שאינה סותרת את עמל התורה", אמר.

הרב מאור קיים, ראש מכון המחקר התורני הר ברכה, סיפר כי אחד הגורמים שהאיצו את כתיבת הספר היה מפגש שקיים לפני כשנה בארצות הברית עם רבנים, ובהם אחד מראשי הישיבה בישיבה יוניברסיטי.

במהלך השיחה על תורה ועבודה, תורה ומדע ודרכה של הציונות הדתית, עלתה הטענה כי חסר ביסוס תורני רחב ושיטתי לדרך זו מתוך מקורות הראשונים והאחרונים. לדבריו, אף שהנושאים נדונו לאורך השנים בבית המדרש, המפגש המחיש את הצורך לרכז את המקורות ולהציגם באופן מסודר ונגיש.

הרב קיים הדגיש כי הספר מבקש להציג את העבודה והחריצות לא כפשרה הנדרשת בשל צורכי הפרנסה, אלא כערכים בעלי משמעות דתית עצמאית. "הספר מבסס מתוך המקורות את ערך העבודה והחריצות כחלק מעבודת ה', ולא כפשרה הנובעת מכורח החיים", הסביר.

הכרך החדש מבוסס בחלקו על נושאים שנידונו בעבר בספר "ליקוטים א'", אך לקראת הוצאתו הורחבו הפרקים, נוספו מקורות והסוגיות נבחנו מחדש באופן שיטתי.

בהקדמת הספר מסביר הרב מלמד כי מטרתו לברר כיצד מתוך התורה נמשכת ברכה "לחיי ישראל בארצו", ומתוך כך גם לעבודה, למדע, לחברה ולתיקון העולם.