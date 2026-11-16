הסרטון שהתפוצץ ברשת ללא קרדיט

סרטון שבו נראית אישה נעלמת באופן מסתורי מאחורי מרים פרץ במסדרון הכנסת צבר עשרות מיליוני צפיות ברחבי העולם.

כעת מתברר כי האישה היא חברת הכנסת לשעבר אילת נחמיאס ורבין, וכי מקור התעלומה נעוץ ככל הנראה בעריכה של ריאיון שצולם במקור בערוץ 7.

הקטע שהפך לוויראלי שודר בערוץ 14, שם שולב תיעוד מתוך ריאיון של ערוץ 7 עם מרים פרץ, לצד דברים שאמרה בריאיון אחר לאמיר איבגי בגלי צה"ל על האפשרות להקמת ממשלה עם מפלגות ערביות.

בדיוק כאשר נשמעו בשידור המילים "איך זה יכול להיות?", נראתה אישה שחלפה מאחורי פרץ נעלמת לפתע מהתמונה, כאילו נבלעה בקיר.

הסרטון עורר תגובות רבות ברשת X, וגולשים ברחבי העולם ניסו להבין כיצד התרחשה ההיעלמות.

הסרטון המקורי ערוץ 7

בדיקת הריאיון המקורי שצולם בערוץ 7 מעלה כי לא מדובר בהיעלמות שהתרחשה במהלך הצילום, אלא בתוצאה של עריכה מאוחרת.

בסביבות השנייה ה-35 בריאיון המקורי, הצילום עובר לזווית אחרת למשך כחמש שניות. כאשר המצלמה חוזרת לזווית הקודמת, האישה כבר נמצאת במקום אחר במסדרון.

לעומת זאת, בגרסה ששודרה בערוץ 14, המעבר לזווית האחרת אינו מופיע, ונוצר רצף חזותי שבו האישה נראית כאילו היא נעלמת. גולשים שבחנו את הסרטון הצביעו גם על כך שמרים פרץ עצמה נראית קופאת לרגע בדיוק בזמן ההיעלמות.

ההסבר שהועלה ברשת הוא כי במהלך עריכת הקטע נעשה שימוש בכלי בינה מלאכותית או בתוכנת עריכה כדי להסיר את חמש השניות שבהן הוצגה זווית צילום אחרת, וליצור מעבר רציף בין שני חלקי הריאיון.

במקביל, חברת הכנסת לשעבר אילת נחמיאס ורבין, שכיהנה מטעם מפלגת העבודה, התייחסה לסערה בתוכנית "הצינור" בערוץ 13 וחשפה כי היא האישה המופיעה בסרטון.

"אז אני זאת האישה הנעלמת לתוך הקירות, והנה כישור חיים שלא ידעתי שיש לי. אני כרגע שואלת את עצמי איך אני משתמשת בו בעוד דרכים", אמרה בהומור.

הרמז שסייע לה לזהות את עצמה היה השמלה שלבשה, שאותה זכרה משני אירועים בלבד: בר המצווה של בנה הבכור יהונתן והשבעת נשיא המדינה יצחק הרצוג.

"כשראיתי את הסרטון הזה, שאלתי את עצמי: האם זאת את?", סיפרה. "זה היה לי קצת מוזר כי אני לא הייתי בהשבעת הכנסת ה-26 ולא הבנתי איך פתאום אני מופיעה שם".

נחמיאס ורבין סיכמה את הפרשה בחיוך: "אז אני לא מהנעלמות ולא מהאילמות, כפי שאתם יודעים".

לסיום אמרה: "אני מאחלת לכנסת ה-26 הצלחה גדולה, ושיהיו לנו הזדמנויות לצחוק באמת ולעשות דברים טובים. כל הזמן לעשות דברים טובים, מגיע לעם הזה".