יש ערבים שבהם אין כוח לשלושה סירים, שתי מחבתות וכיור שמתמלא עד הסוף, ובשבילם בדיוק נולד המתכון הזה. השף דוד גדז' מכניס לסיר אחד בצל מוזהב, רצועות פרגיות מתובלות בפפריקה, כורכום וכמון, פתיתים ואפונה ירוקה ומתוקה.

הפתיתים סופגים את נוזלי הבישול ואת כל הטעמים של העוף, ובתוך פחות מחצי שעה הסיר מוכן להגשה. ארוחה שלמה, צבעונית ומשביעה, שמתאימה לאמצע השבוע וגם לילדים הבררנים ביותר.

פרגיות עם פתיתים ואפונה בסיר אחד צילום: דוד גדז'



מצרכים:

• ¼ כוס שמן זית

• 2 בצלים לבנים חתוכים לרצועות

• 1 ק"ג פרגיות חתוכות לרצועות

• 1 כפית שום כתוש

• ½1 כפיות פפריקה מתוקה

• ½ כפית כורכום

• ½ כפית כמון

• 1 כף מלח

• ½ כפית פלפל שחור

• 1 חבילת פתיתים (500 גרם), בכל צורה שאוהבים

• 2 כוסות אפונה עדינה, מופשרת או משימורים

• ½3 כוסות מים רותחים (מדידה בכוס חד-פעמית לשתייה חמה)



אופן ההכנה:

1. מטגנים את הבצל: בסיר סוטאז' בקוטר 32 ס"מ מחממים את שמן הזית ומטגנים את רצועות הבצל עד להזהבה.

2. צורבים את הפרגיות: מוסיפים את רצועות הפרגיות ומטגנים 3-4 דקות בלהבה גבוהה, עד שהן משנות את צבען.

3. מתבלים: מנמיכים ללהבה בינונית, מוסיפים את השום ואת כל התבלינים ומערבבים כדקה לפתיחת הטעמים.

4. מבשלים את הפתיתים והאפונה: מוסיפים את הפתיתים, האפונה והמים הרותחים. מערבבים היטב, מכסים ומבשלים כ-15 דקות בלהבה בינונית.

5. מנוחה והגשה: מכבים את האש ומניחים לסיר לנוח 10 דקות נוספות. פותחים, מערבבים היטב ומגישים לשולחן.





השף דוד גדז' שף ויוצר תוכן

השף דוד גדז' מתמחה במטבח ביתי ומשפחתי: מתכונים פשוטים, נגישים וטעימים, שכל אחד יכול להכין בבית בלי ציוד מיוחד ובלי מאמץ מיותר. בעמוד האינסטגרם שלו הוא מעלה סרטוני מתכונים קצרים וברורים, צעד אחר צעד, עם הרבה אהבה לאוכל ולמשפחה.

• למתכונים נוספים וסרטוני הכנה, מומלץ לעקוב אחרי העמוד שלו באינסטגרם:

ספרו לנו בתגובות איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת ג'וי המהודרת בממילא ירושלים, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.