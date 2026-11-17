הרב משה אודס שליט"א | התעצמות האיסלם בראי ממשלת האחדות | כולל יום השישי

הרב משה אודס, רב היישוב צופים, התייחס בשיעור מיוחד להתעצמות האיסלם בראי ממשלת האחדות.

הרב טען כי דווקא המבוי הסתום, שבו אף אחד מהגושים אינו מצליח להשיג רוב, עשוי לשאת מסר אלוקי הקורא לאחדות בין חלקי העם.

"במבט אמוני אנחנו אומרים: הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל יצר מצב שלאף גוש אין רוב", אמר הרב, והוסיף כי הדבר נועד, להבנתו, להביא לשינוי בהתנהלות הפוליטית: "בתוכנית של הקדוש ברוך הוא שסוף סוף יתאחדו".

הרב הסביר כי אין לראות במצב הפוליטי רק משבר או קושי בהרכבת ממשלה, אלא הזדמנות להתבוננות מחודשת ביחסים שבין המחנות השונים בעם ישראל. לדבריו, דווקא כאשר אף צד אינו יכול להכריע לבדו, נדרשת נכונות להתעלות מעל המחלוקות ולפעול מתוך אחריות לאומית משותפת.

במהלך השיעור הצביע הרב על האחדות שהפגינו המפלגות הערביות בבחירות, וטען כי מדובר בתופעה שצריכה לעורר את הציבור היהודי. "הם התאחדו. לצערי אנחנו לא זכינו להתאחד מול ההתאחדות הזאת".

הרב מתח ביקורת על כך שבמקום להתאחד, המחנות הפוליטיים ממשיכים להדגיש את ההבדלים ביניהם. "אם אתם מסוגלים להתאחד בכל מקום ומקום, אז מה איתנו? אנחנו גוף אחד", תהה.

בהמשך דבריו התייחס הרב בחריפות למצב שבו חלקים מהציבור היהודי משתפים פעולה עם גורמים פוליטיים אחרים נגד חלקים נוספים בעם. הוא תיאר את המציאות שבה "חצי שמאלי של הגוף עושה ברית עם חיידק אלים נגד החצי הפלג הימני של אותו הגוף. זה דבר שהוא לא נתפס, לא נתפס".

לדבריו, האחדות איננה רק צורך פוליטי שנועד לאפשר הקמת ממשלה, אלא ביטוי לייעודו הרוחני של עם ישראל. הרב קשר את הדברים לפרשת ויגש ולחזון הנביא יחזקאל על חיבור שני העצים, יהודה ואפרים, המסמלים את האחדות העתידית של חלקי העם.

בסיום דבריו הביע הרב תקווה שהמציאות הפוליטית הנוכחית תוביל לאחדות אמיתית, והזכיר את דברי הנביא: "ודוד עבדי נשיא להם לעולם".