מציאות מדאיגה בנסיעות ההסעה למוסדות החינוך המיוחד: אם בירושלים שוקלת להוציא את תאומי בני השלוש ממסגרת החינוך המיוחד שבה הם לומדים, לאחר שצוות ההסעות סירב לעשות שימוש במושבי בטיחות מלאים המותאמים לגילם, ואיים להפסיק לאסוף אותם.

התאומים, המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, נוסעים מדי יום בהסעה עירונית לגן.

לדברי האם, שזהותה נשמרה במערכת כדי להגן על פרטיות המשפחה, השניים החליקו בעבר ממושבי הגבהה ללא משענת גב שבהם השתמש חברת ההסעות. כדי להבטיח את שלומם, החליטה המשפחה להוסיף בעצמה את משענות הגב למושבים.

אלא שצעד זה נתקל בהתנגדות חריפה מצד חברת ההסעות והמלווה ברכב. "הם אמרו שיסרבו להסיע אותם אם הם ימשיכו לנסוע כך", סיפרה האם.

הבעיה הסתבכה בשל קשיים לוגיסטיים של צוות הליווי בדרך אל מוסד הלימודים. מעיריית ירושלים נמסר בתגובה כי הקושי המרכזי נובע מהצורך של המלווה לשאת שני מושבי בטיחות גדולים במדרגות הגן, תוך כדי שהיא אחראית על החזקת ידיהם של שני הילדים במקביל.

בעירייה ציינו כי הם פועלים מול צוות הגן כדי לסייע למלווה ולאפשר את המשך הנסיעה במושבים הבטוחים.

עבור האם, מדובר בשיא של שנים ארוכות של מאבקים מתישים מול מערך ההסעות של החינוך המיוחד. לדבריה, כל ארבעת ילדיה נעזרים בשירותי ההסעות העירוניים, והיא מתמודדת באופן קבוע עם איחורים חמורים וויכוחים אין-סופיים סביב אופן חגירת הילדים. היא ציינה כי פנתה פעמים רבות למוקד העירייה ולחברות ההסעות, אך למרות הבטחות חוזרות ונשנות, הבעיות צצות מחדש מדי שבוע. "אני מרגישה שהם רק אומרים לך את מה שאתה רוצה לשמוע", אמרה בתסכול.

למצוקת הבטיחות מצטרף גם הנטל הנפשי והפיזי של ימי הלימודים הארוכים. הילדים נאלצים להתעורר מדי יום בשעה 5:00 בבוקר כדי להיערך לנסיעה, ושבים לביתם רק בשעה 17:00 בערב. הנסיעות הארוכות, שנמשכות כשעה וחצי לכל כיוון, מותירות את הילדים מותשים וחנוקים ממתח עד כדי כך שלעיתים הם מסרבים לאכול כשהם מגיעים הביתה. "נסיעות הרכב הפכו ללתי נסבלות עבורם", העידה האם.

האם דורשת כעת מרשויות המדינה והעירייה רפורמה מקיפה במערך ההסעות: מעבר לרכבים גדולים יותר, תשלום הוגן ובדיקות רקע קפדניות לעובדי ההסעות, חובת שימוש במושבי בטיחות בעלי משענת גבוהה לילדים שאינם עומדים בדרישות הגובה והמשקל למושבי הגבהה בלבד, ואיסור על נהגים לאסוף נוסעים נוספים בזמן שהם מסיעים ילדים בעלי צרכים מיוחדים. בנוסף, היא דורשת מהעירייה לשבץ ילדים במסגרות קרובות יותר לביתם.

אם המשבר לא ייפתר בהקדם, היא מזהירה כי תיאלץ להפסיק לחלוטין את שירותי ההסעות, להוציא את הילדים מהגן ולפנות לערכאות משפטיות. "אנחנו חייבים לפעול טוב יותר למען תלמידי החינוך המיוחד", סיכמה בכאב. " אסור להם להיות הפקר".

מעיריית ירושלים נמסר: "מערך ההסעות של עיריית ירושלים מסיס מדי יום אלפי תלמידים בחינוך המיוחד, תוך הקפדה עליונה על ביטחונם ומתן מענה לצרכיהם האישיים. מוקד ההסעות קיבל את הפנייה הבוקר והחל מיד בבדיקת הנושא יחד עם כלל הגורמים המעורבים.

"מהבדיקה עולה כי הילדים נוסעים במושבי בטיחות העומדים בתקני הבטיחות, ואף נעשה שימוש בכיסאות בטיחות שהאם סיפקה לבקשתה. במקרה זה, עלה חשש בטיחותי נקודתי בעת שהמלווה ליוותה את שני האחים במדרגות הגן, שכן נדרשה לסחוב שני מושבי בטיחות גדולים תוך החזקת ידי הילדים.

"העירייה פועלת מול צוות הגן כדי להסדיר גורם מסייע שיקל על המלווה, על מנת שהילדים יוכלו להמשיך להשתמש בכיסאות במהלך הנסיעה לצד שמירה מלאה על ביטחונם. ביטחונם של תלמידי החינוך המיוחד ניצב בראש סדר העדיפות של מערך ההסעות, והעירייה תמשיך לשתף פעולה עם כלל הגורמים כדי להבטיח להם הסעה בטוחה המותאמת לצרכיהם".