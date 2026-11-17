ארגון "אור לאחים" יוצא באזהרה חריגה מפני כנס מיסיונרי שמוצג לציבור כערב מוזיקלי, ומתוכנן להתקיים ביום חמישי הקרוב סמוך לבני ברק.

באירוע צפויים להופיע חברי הרכב "סולו ישראל", המזוהים עם קהילת היהודים המשיחיים.

"לא ייתכן שינסו להעביר יהודים על דתם במסווה של ערב מוזיקה", מתריע הרב בנימין וולקן, מנהל המחלקה למאבק במיסיון וכתות בארגון.

מבדיקת פעילי הארגון עולה כי המתחם המארח את האירוע אינו משמש למפגשים קהילתיים שגרתיים, אלא מקיים מעת לעת ערבי מוזיקה שונים המושכים קהל רחב שאינו מודע לזהותו ולזיקתו לקהילה המשיחית.

בארגון מציינים כי באירועים קודמים מסוג זה הגיעו למקום גם צעירים ומשתתפים חובשי כיפות שנחשפו לפרסומים, אך לאחר שפעילי "אור לאחים" פגשו בהם בכניסה והסבירו לו על אופיו האמיתי של הערב, רבים מהם בחרו להסתובב ולא להיכנס.

על רקע קיום האירוע, הודיעו גורמים שונים כי עצרת מחאה ותפילה תיערך מול מתחם האירועים ביום חמישי הקרוב, במטרה לעורר את מודעות הציבור ולמנוע את כניסתם של עוברים ושבים תמימים.