חברת התעופה האמריקנית "יונייטד איירליינס" הודיעה הלילה (שלישי) כי היא פועלת להשבת פעילותה לסדרה בעקבות תקלה טכנולוגית נרחבת, ששיבשה מערכות חיוניות להכנת טיסות ולתקשורת עם צוותי האוויר.

"אנו מתנצלים בכנות על אי הנוחות. אנחנו מודעים לתקלה הנרחבת במערכות החברה, והצוותים שלנו פועלים במרץ כדי להשיב אותן לפעילות בהקדם האפשרי. אנו מודים לכם על הסבלנות בזמן שאנו מטפלים בתקלה", מסרה החברה בהודעה שפרסמה ברשת X.

בהמשך מסרה חברת התעופה לפוקס ניוז כי התקלה שגרמה לעיכובים בהמראות נפתרה.

"פתרנו תקלה טכנולוגית שגרמה לעיכובים בהמראות. אף שחלק מהטיסות התעכבו, לא הייתה כל השפעה על טיסות שכבר היו באוויר או על טיסות של יונייטד אקספרס", נמסר ממחלקת התקשורת של יונייטד איירליינס.

"אין כל אינדיקציה לכך שמדובר באירוע הקשור לאבטחת סייבר", הוסיפה החברה.

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, מהודעה פנימית של איגוד טייסי יונייטד עלה כי התקלה פגעה בכמה יישומים מקוונים המשמשים את צוותי הטיסה, ובהם מערכות תקשורת. עוד צוין בהודעה כי החברה לא הצליחה להעביר למטוסים היוצאים את נתוני המשקל הסופיים הנדרשים לצורך ההכנות להמראה.

בעקבות השיבושים הונחו הטייסים ליצור קשר עם צוותי הקרקע בנמלי התעופה, כדי לקבל הנחיות בשאלה אם ניתן לצאת משערי העלייה למטוס כל עוד התקלה נמשכת.

האירוע מתרחש שלושה ימים בלבד לאחר שכשל נפרד ברשת של רשות התעופה הפדרלית האמריקנית (FAA) אילץ את הרשויות להשעות זמנית המראות ברחבי ארצות הברית. בשלב זה אין אינדיקציה לקשר בין שני המקרים.