פעולות חילוץ הדיירים בטבריה צילום: דוברות כבאות והצלה

13 בני אדם, בהם 11 ילדים ושני מבוגרים, חולצו הבוקר (שלישי) מבניין מגורים בן תשע קומות ברחוב שפע חיים בטבריה, לאחר ששריפה שפרצה במבנה גרמה להתפשטות עשן כבד בחדר המדרגות ובדירות.

חמישה צוותי כיבוי מתחנת טבריה פעלו במקום, ובמהלך פעולות החילוץ השתמשו גם במנוף כדי להגיע לדיירים שלא הצליחו לצאת מבתיהם.

עם קבלת הדיווח על השריפה הוזעקו למקום כוחות הכיבוי, שזיהו עם הגעתם את מוקד הבעירה ועשן סמיך שמילא את חדר המדרגות. העשן חדר גם לדירות הבניין ומנע מחלק מהדיירים, בהם משפחות עם ילדים, לצאת בכוחות עצמם.

לוחמי האש פתחו מיד בפעולות לכיבוי מוקד השריפה, ובמקביל החלו בסריקות ובחילוץ הדיירים הלכודים. בשל תנאי העשן הכבדים נדרשו הצוותים לפעול בכמה מוקדים, וכאמור חלק מהחילוצים, בוצעו באמצעות מנוף.

לאחר השלמת פעולות הכיבוי הצליחו הצוותים להשיג שליטה באירוע ולכבות את מוקד השריפה.

רשף מאיר אלבז, שפיקד על פעולות הכיבוי והחילוץ סיפר: "עם הגעתנו זיהינו עשן סמיך בחדר המדרגות וקיבלנו דיווחים על דיירים, משפחות וילדים, שאינם יכולים לצאת מדירותיהם. פעלנו במקביל לכיבוי השריפה ולחילוץ הלכודים, חלקם באמצעות מנוף גבהים. בסך הכול חילצנו 13 דיירים מהמבנה".