השדרן וחבר הכנסת לשעבר אריה אלדד יצא בתוכניתו ב-103FM למתקפה חריפה נגד יו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית של הכנסת, ח"כ אביגדור ליברמן, בעקבות חוק הגיוס שהוא מתכוון לקדם.

אלדד האשים את ליברמן בסתירה בין מאבקו הציבורי נגד השתמטות משירות צבאי לבין המתווה שהוא מבקש לקדם כעת.

בדבריו פתח אלדד דווקא בהכרה בניסיונו של ליברמן וביכולתו למלא את תפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון. לדבריו, מי שכיהן בעבר כשר הביטחון וכשר האוצר מחזיק בניסיון הנדרש לפיקוח פרלמנטרי על מערכת הביטחון, פיקוח שלטענתו לא התקיים בפועל בשנים האחרונות.

אלא שלצד ההערכה לניסיונו, אלדד מתח ביקורת חריפה על הדברים שאמר ליברמן כבר בנאום הפתיחה שלו בתפקיד. הוא הזכיר כי ליברמן הודיע שהוועדה תחל לעסוק בחוק הגיוס החדש, והציג שלוש תחנות שהחוק יצטרך לעבור: הייעוץ המשפטי ובג"ץ, הרמטכ"ל והרב לנדו.

אלדד התייחס במיוחד להחלטתו של ליברמן להעלות מחדש הצעת חוק שגיבש בשנת 2018. הוא הזכיר כי ליברמן היה מהמבקרים החריפים ביותר של טיוטת החוק שקידם בועז ביסמוט, וכי הוא ושותפיו תיארו אותה כחוק שמאפשר השתמטות משירות צבאי.

לטענת אלדד, הביקורת על המתווה הקודם הייתה מוצדקת, אך הצעתו של ליברמן בעייתית אף יותר. הוא הדגיש כי מדובר בהצעה שנוסחה לפני המלחמה האחרונה, שבעקבותיה גדלו צורכי כוח האדם של צה"ל באופן משמעותי.

לדבריו, הצעת החוק משנת 2018 היא "פי אלף השתמטות", דווקא לנוכח המחסור בלוחמים והצרכים המבצעיים שנוצרו בצבא בעקבות המלחמה.

חלק מרכזי בביקורת של אלדד הופנה לכוונתו של ליברמן להביא את ההצעה גם לאישור הרב לנדו. אלדד הזכיר כי הרב השמיע לאחרונה התבטאות שלפיה "היה עדיף שימשלו פה הערבים ולא הייתה קמה המדינה", וכי ליברמן עצמו תקף אותו בחריפות בעקבות הדברים.

בהקשר זה ציטט אלדד את תגובתו הקודמת של ליברמן: "אנטי ציוניים שאומרים שעדיף שמדינת ישראל לא הייתה קמה... את הכסף מהמדינה הם יודעים לקחת. לשרת ולהגן עליה? לא. בקרוב נשים סוף לשלטון המשתמטים".

אלדד תהה כיצד ליברמן, שהביע התנגדות כה חריפה לעמדותיו של הרב לנדו, מבקש כעת להעניק לו השפעה על נוסח חוק הגיוס. לטענתו, עצם הכוונה להביא את ההצעה לאישור הרב עלולה להפוך אותו למי שמחזיק בפועל בזכות וטו על החוק.

הוא אף הזהיר כי אם ההצעה תכלול אפשרות לגייס צעירים חרדים שאינם לומדים, היא עלולה לעבור שינויים נוספים שיקלו עוד יותר עם מי שאינם מתגייסים, כדי לזכות בהסכמת הרב.

את דבריו חתם אלדד בביקורת על הפער שלטענתו קיים בין הצהרותיו של ליברמן בעניין השוויון בנטל לבין המהלכים שהוא מבקש לקדם כיו"ר ועדת החוץ והביטחון. "ערבים ישרתו? חרדים? בלי חובות אין זכויות? פקה פקה ליברמן".