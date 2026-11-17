שמונה מחבלים נעצרו, יותר מ-80 איתורים נסרקו ולמעלה מ-30 כלי רכב לא חוקיים הוחרמו במבצע נרחב של כוחות הביטחון במרחב הכפרים סעיר ושיוח שבגזרת חטיבת עציון.

על פי הודעת צה"ל, המבצע נועד לאתר מחבלים המזוהים עם ארגוני טרור ולאתר אמצעי לחימה המיועדים לפעילות טרור. במסגרת הפעילות פשטו הכוחות על עשרות מוקדים בשני הכפרים וביצעו סריקות נרחבות.

במהלך המבצע עצרו הלוחמים שמונה מחבלים החשודים במעורבות בפעילות טרור. בפעילות השתתפו כוחות מחטיבת עציון ולוחמי משמר הגבול ביהודה ושומרון, שפעלו בתיאום ובהכוונת שב"כ.

בצה"ל הבהירו כי הפעילות נגד גורמי טרור ביהודה ושומרון תימשך, וכי כוחות הביטחון יוסיפו לפעול לסיכול איומים באזור.