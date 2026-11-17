פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום מתוקן נגד מוחמד אלעזה, בן 19 מבית חנינא שבמזרח ירושלים, בגין הכנות לביצוע פיגוע טרור רצחני באזור שער האריות והר הבית.

על פי כתב האישום, אלעזה תכנן לפוצץ מטען נפץ סמוך לשער האריות, ולאחר מכן להיכנס חמוש למתחם הר הבית ולירות ביהודים ובשוטרים, במטרה לרצוח כמה שיותר מהם ולהימלט מהמקום.

כתב האישום המלא

לפי האישום, בעקבות מלחמת חרבות ברזל החל אלעזה להתעניין בארגון הטרור דאעש, נחשף לתכני הארגון ופיתח הזדהות עם האידאולוגיה שלו. בהמשך ראה עצמו כמשתייך לחמאס.

במהלך התקופה השתתף בשיעורי דת במסגד בבית חנינא, שבהם, לפי כתב האישום, למד על החובה להילחם ולרצוח יהודים.

לפני כשנתיים גיבש תוכנית להסתיר נשק בבית קברות בדרך לשער האריות, להניח תיק ובו מטען נפץ סמוך לשער ולהפעילו מרחוק. לאחר הפיצוץ התכוון לשוב לבית הקברות, לקחת את הנשק ולהיכנס להר הבית כדי לבצע מסע ירי.

על פי כתב האישום, במשך כשנתיים נהג הנאשם לסייר בדרך לשער האריות בדרכו לתפילות בהר הבית, לבחון את מיקום מצלמות האבטחה ואת היערכות כוחות הביטחון, ולחפש נתיב שיאפשר לו להימלט לאחר הפיגוע.

במקביל חיפש באינטרנט מידע על הכנת מטעני נפץ ורכישת נשק, והוריד למחשבו קובצי הדרכה מאתר המכיל חומרי תעמולה של דאעש.

עוד נטען כי אסף שני רימוני גז משומשים והסתיר אותם בביתו, מתוך כוונה להסב אותם למטעני נפץ. במסגרת ההכנות פנה למכרים שלמדו רוקחות וביקש מהם מידע על חומרים שונים.

כחודשיים לפני מעצרו החל להתאמן באומנויות לחימה במועדון MMA בעיסאוויה. לפי האישום, מטרתו הייתה להיערך גם לאפשרות שלא יצליח להרוג אנשים רבים באמצעות המטען והנשק, ואז ינסה לפגוע בהם בידיו החשופות.

אלעזה נעצר בסוף חודש ספטמבר. הוא מואשם בהכנה לביצוע מעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות ובאימונים או בהדרכה למטרות טרור.