נתן גושן - על מי את עובדת

שנתיים אחרי צאת אלבומו האחרון, "ניצחונות קטנים", הזמר והיוצר נתן גושן חוזר עם סינגל חדש בשם "על מי את עובדת", העוסק בפער שבין התדמית שאנשים מציגים כלפי חוץ לבין מה שמתחולל בתוכם.

את השיר כתב והלחין גושן יחד עם היוצר נוריאל ישר.

במרכז השיר עומדת מערכת יחסים מורכבת, שבה שני הצדדים מתקשים להתרחק זה מזה, למרות הקשיים והכאב המלווים את הקשר.

גושן מתאר את הניסיון להסתיר את הפחדים והרגשות מאחורי חיוך ומראית עין של ביטחון, לצד הרצון למצוא אדם שאפשר להסיר בפניו את המסכות.

השיר משלב עיסוק בשאלות של אהבה, תלות רגשית והפער שבין מה שאדם משדר לסביבתו לבין תחושותיו האמיתיות.