חתן פרס נובל לכלכלה, פרופ' ישראל אומן מהאוניברסיטה העברית בירושלים, עומד במוקד דיווח על הישג אקדמי של שלושה חוקרים המזוהים עם האוניברסיטה, שנכללו בצמרת העולמית בתחומי מחקרם.

לפי הנתונים, אומן מדורג במקום הרביעי בעולם בכלכלה, לצד פרופ' עמוס טברסקי בפסיכולוגיה ניסויית ופרופ' דוד וייסברוד בקרימינולוגיה.

אומן, מהחוקרים הישראלים המוכרים בעולם בתחום הכלכלה ותורת המשחקים, זכה בשנת 2005 בפרס נובל לכלכלה על מחקריו בתחום תורת המשחקים והבנת שיתוף הפעולה והעימות בין בני אדם.

עבודתו האקדמית עוסקת בין היתר במצבים שבהם אנשים, ארגונים ומדינות מקבלים החלטות תוך התחשבות בפעולותיהם האפשריות של אחרים. המחקרים הללו הפכו אותו לדמות מרכזית בתחום תורת המשחקים, המשמש כלי מחקרי בכלכלה ובמדעי החברה.

על פי המידע שנמסר על הדירוג, אומן ניצב במקום הרביעי בעולם בתחומו. לצדו של אומן מופיע בדיווח פרופ' עמוס טברסקי, מהחוקרים הבולטים בתחום הפסיכולוגיה וקבלת ההחלטות, שנפטר בשנת 1996.

טברסקי נודע בין היתר בזכות מחקריו המשותפים עם דניאל כהנמן, שבחנו כיצד בני אדם מקבלים החלטות בתנאי אי־ודאות וכיצד שיקוליהם מושפעים מהטיות קוגניטיביות. עבודותיהם השפיעו על מחקר הפסיכולוגיה והכלכלה ההתנהגותית.

במקרה של טברסקי, נתוני אתר TOPSCINET לשנת 2026 אכן מציבים אותו במקום הרביעי בעולם בפסיכולוגיה ניסויית, בדירוג המבוסס על נתוני השנה הבודדת. העובדה שחוקר שנפטר לפני שלושה עשורים ממשיך להופיע בצמרת דירוג ההשפעה המחקרית ממחישה את המשך השימוש בעבודותיו בספרות המדעית.

החוקר השלישי שנכלל בדיווח הוא פרופ' דוד וייסברוד, המזוהה עם האוניברסיטה העברית ופועל בתחום הקרימינולוגיה. מחקריו עוסקים בין היתר בפשיעה, בשיטור ובבחינת יעילותן של דרכי התמודדות עם עבריינות. לפי הנתונים שנמסרו, וייסברוד מדורג במקום השביעי בעולם בתחומו. בדיקת דירוג TOPSCINET העלתה כי הוא אכן דורג במקום השביעי בקרימינולוגיה בנתוני 2025, בעוד שבדירוג הקריירה לשנת 2026 הוא מופיע במקום ה־16.