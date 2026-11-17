הליכוד הודיע היום (שלישי) כי יגיש את מועמדותו של חבר הכנסת אופיר כץ לתפקיד יושב ראש הכנסת, מול מועמדותו של חבר הכנסת מתן כהנא מגוש איזנקוט.

ההודעה מגיעה לאחר מגעים שלא הבשילו להסכמות בין הצדדים סביב אופן בחירת יושב ראש הכנסת והרכב סגניו.

בהודעת הליכוד נמסר כי המפלגה פנתה מספר פעמים לאיזנקוט ולגוש האופוזיציה בבקשה להימנע מבחירה חד-צדדית של יושב ראש הכנסת, אך נענתה בסירוב.

עוד טענו בליכוד כי כהנא דחה הצעה לקבל את תמיכת המפלגה במועמדותו, בתנאי שלא ימנה לתפקידי סגני יושב ראש הכנסת נציגים של מפלגות שהליכוד מגדיר כתומכות טרור.

"לאחר סירובים רבים מאיזנקוט וגוש השמאל לא לקיים את בחירת יו"ר הכנסת באופן חד צדדי, ולאחר הסירוב של חבר הכנסת מתן כהנא לתמיכתנו בכפוף לכך שלא ימנה כסגניו נציגי מפלגות תומכות טרור, הליכוד יגיש את מועמדותו של חבר הכנסת אופיר כץ לתפקיד יו"ר כנסת", נמסר.

זמן קצר לאחר הודעת הליכוד הצטרפה ש"ס לתמיכה במועמדותו של כץ. "סיעת ש"ס תתמוך במועמדותו של נציג הליכוד ח"כ אופיר כץ לתפקיד יו"ר הכנסת, ותתנגד למועמדותו של ח"כ מתן כהנא", נמסר מטעם הסיעה.