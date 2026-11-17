מפלגת נעם פרסמה בימים האחרונים מכתב לפעיליה בעקבות ההפסד בבחירות ובו התייחסה לתוצאות המאכזבות ולפער בין ההערכות המוקדמות לבין ההצבעה בפועל.

"יש הרבה מה להרחיב ולפרט אבל ניתן לציין כמה עובדות שנראה שאין מי שמערער עליהם", כתבו בהנהגת המפלגה, והדגישו כי "יש פער דרמטי ביותר בין תמיכה וכוונת הצבעה לבין הצבעה בפועל". לדבריהם, "גם במקומות בהם נמצא 'קהל הבית' שלנו והיינו בטוחים שיצביעו לנו מספר מצביעים משמעותי - התברר הפער בין הציפייה למציאות היה דרמטי".

בהנהגה התייחסו גם לכישלון בגיוס קולות מציבורים נוספים וציינו כי "באופן ודאי ניתן לומר שציבור חרדי לא הצביע לנו וניתן לשער שאחוז המצביעים המסורתיים שהצביע לנו היה מזערי". עוד הודו כי ההערכות ערב הבחירות היו שונות לחלוטין מהתוצאה שהתקבלה בקלפיות: "בשבוע שקדם לבחירות, לפני השבת האחרונה, ההערכה הרווחת בקרבנו הייתה שאנו במגמת התחזקות מתמדת".

לצד ניתוח התוצאות, בהנהגת נעם מספרים על שורת מפגשים שהתקיימו עם פעילים, רבנים ורכזים במטרה להבין את הסיבות לכישלון ולבחון את המשך הדרך. "המשכנו בהנהגת המפלגה במפגשי למידה וחשיבה עם קבוצות שונות של פעילים, רבנים ורכזים. פגשנו בשבוע שעבר והשבוע את רוב מטות הפעילים ברחבי הארץ, את מטה הרבנות והרכזות וכן קבוצות יחידים מקרב ציבור הפעילים הרבים שפעלו ותמכו בנו".

במפלגה מודים כי המפגשים חשפו ביקורת קשה לצד רצון להמשיך בפעילות: "ניתן לומר שאנו שומעים במפגשים אלו שני מסרים מרכזיים, לעיתים הפוכים - ישנם הבאים ועמם ביקורת נוקבת, משבר אמון ודרישה לתשובות ולהסברים גם מהמקצועיים וגם עקרוניים וישנם את אלו המבקשים לראות במיידי תכנית עבודה להמשך ומעוניינים לקחת חלק בהמשך העשייה של נעם כאן ועכשיו, אלו ואלו אהובים ומובנים. השאלות החריפות שעולות בהחלט מובנות. הן מטרידות גם אותנו ואיננו מתיימרים לברוח מהן או להתעלם מהן".

בהמשך פנו ראשי המפלגה לפעילים וביקשו מהם להמשיך ולהשמיע את עמדותיהם: "כאן המקום לחזור ולבקש, מכל מי שיש לו הן שאלות, הן בירורים והן הצעות לשיפור, ליזום בהקדם מפגש איתנו, לבוא ולדבר. אנחנו מעוניינים לשמוע וללמוד וגם לתת את המידע וההסברים שיש בידינו. המפגשים הרבים שקיימנו בשבועיים האחרונים מהווים את הבסיס ללמידה, לתיקון ולגיבוש התכניות להמשך ואנו זקוקים ליוזמה מצדכם כדי להמשיך ולקיימם".

לצד הביקורת, במפלגה מציינים כי התקבלו גם תגובות מעודדות מצד תומכים. "חשוב לנו גם להוקיר ולהודות לעשרות הפניות המחזקות, המפרגנות והמעודדות מכם, כאשר גם מתוך הביקורת וגם מתוך התמיכה והעידוד עולה מגמה אחת - לראות את נעם לישראל מצליחה ובגדול".

במפלגה חושפים גם מצוקה כלכלית. "גם כיום - אנו נשמח לעזרתכם - המפלגה נמצאת כיום בתקופת משבר. הקושי הגדול הוא היעדר יכולת תקציבית להעסיק עובדים במפלגה גם לא למשימות השוטפות".