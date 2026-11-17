למי שקונה רכב חדש זו בשורה טובה. למי שמחזיק רכב ומתכנן להחליף אותו בחודשים הקרובים, התמונה מורכבת יותר. ירידת המחירים בשוק החדש מחלחלת לשוק המשומש, שבו מוצע כיום מגוון רכבים יד שנייה רחב מבעבר. הפגיעה חזקה בעיקר בערכם של רכבים שהחלופה החדשה שלהם התייקרה פחות או אפילו הוזלה. במקביל, שני שינויי מיסוי צפויים להזיז את הביקוש בין סוגי הרכב: הקפאת מס הקנייה על חשמליות, ונוסחת המס הירוק של 2027.

רכב סיני חדש זול יותר, ולכן המשומש שווה פחות

ירידת ערך רכב נקבעת במידה רבה לפי מחיר החלופה החדשה. כשאפשר לקנות רכב משפחתי חדש, עם אחריות מלאה, במחיר נמוך בכ-15% מלפני שלוש שנים, הקונה במגרש היד-שנייה מצפה להנחה גדולה יותר על רכב בן שלוש או ארבע. המוכר מקבל פחות, גם אם הרכב שלו שמור היטב.

הלחץ חזק במיוחד בחשמליות. ירידת ערך רכב חשמלי מושפעת לא רק מהגיל ומהקילומטראז', אלא גם מקצב השיפורים הטכנולוגיים: טווח נסיעה, מהירות טעינה ומערכות עזר. חשמלית מ-2022 מתחרה היום בדגמים חדשים מאותה קטגוריה, שלעיתים קרובות מציעים יותר במחיר דומה או נמוך ממנה. לכן בעלי חשמליות בנות 3-4 עלולים לקבל הצעות מחיר נמוכות ממה שציפו כשקנו את הרכב.

הגל הסיני הראשון מגיע ליד שנייה

רכבים סיניים התחילו להימסר בישראל בהיקפים משמעותיים בשנים 2022-2023, בעיקר בתחום החשמלי. אחרי שלוש-ארבע שנים על הכביש, רבים מהם מגיעים עכשיו למחזור ההחלפה הראשון ומתחילים להופיע בלוחות המודעות. הקונים מוצאים שם היצע גדל של רכבים סיניים משומשים, ובהם דגמי BYD מיד שנייה כמו אטו 3, דולפין וסיל.

רכב חשמלי משומש, סיני או לא, דורש בדיקות אחרות מאלה של רכב בנזין. אלה הנקודות שכדאי לברר לפני קנייה:

שירות ואחריות: היסטוריית הטיפולים אצל היבואן, ואם האחריות על הסוללה עוברת לבעלים הבאים .

חלפים: זמינות החלפים וזמני ההמתנה במוסכים המורשים .

עדכוני תוכנה: אם הרכב קיבל את העדכונים האחרונים, ואם הם מותקנים מרחוק או רק במוסך .

טעינה: תמיכה בטעינה תלת-פאזית, שמשפיעה ישירות על זמן הטעינה בבית .

סוללה: דוח מצב סוללה מהיבואן או ממכון בדיקה מוסמך .

חלון המס עד 10 בפברואר

מס הקנייה על רכב חשמלי היה אמור לקפוץ מ-48% ל-83%. פיזור הכנסת שינה את התמונה. בזכות הארכה אוטומטית בתקופת בחירות, המס נשאר על 48% עד 10 בפברואר 2027.

מה יקרה אחר כך עדיין לא ידוע. גורמים באוצר צופים שאחרי הבחירות מס הקנייה על חשמליות יחזור לכ-52%. זו הערכה ולא החלטה, והיא תלויה בממשלה שתקום.

לשוק המשומש יש לזה שתי השלכות. כל עוד המס נמוך, חשמליות חדשות מתחרות ישירות בחשמליות משומשות ומורידות את מחירן. אם המס יעלה, החדשות צפויות להתייקר, והמשומשות עשויות להרוויח מכך. מי שמתלבט בין חשמלי חדש למשומש יכול לנעול את שיעור המס הנוכחי אם יקנה חדש עד פברואר. ומי שמחזיק חשמלית ותיקה מוכר כרגע בשוק שבו החדש עדיין זול.

ההיברידיות ב-2027

בינואר נכנסת לתוקף נוסחת מס ירוק מעודכנת. ההיברידיות הרגילות יאבדו חלק מזיכוי המס שלהן, ודגמי הפלאג-אין כמעט לא יושפעו. המשמעות הצפויה היא התייקרות של היברידיות חדשות. ההיקף שלה יתברר רק כשהיבואנים יעדכנו את המחירונים.

התייקרות כזו עשויה לחזק את הביקוש להיברידיות משומשות, שנקנו לפי המיסוי הקודם. מי ששוקל היברידי משפחתי בן כמה שנים, למשל נירו ההיברידית של קיה, עשוי לגלות שהפער בין החדש למשומש גדל. גם כאן מדובר בהשפעה צפויה ולא מובטחת: היא תלויה בתמחור של היבואנים ובהיצע של דגמים חדשים בקטגוריה.

מה עושים עכשיו?

מי שמחזיק חשמלית בת 3-4 ומתכנן להחליף אותה כדאי שיבדוק את ערכה כבר עכשיו, כי כל עוד החשמליות החדשות זולות, הלחץ על מחירה צפוי להימשך. מי שמתלבט בין חשמלי חדש למשומש צריך לזכור שרכב חדש שנקנה עד 10 בפברואר נהנה משיעור המס הנוכחי. משומש, לעומת זאת, מאפשר לחכות ולראות מה יוחלט אחרי הבחירות. מי שמחפש היברידי יכול לשקול משומש, שנקנה לפי המיסוי הישן ולכן פחות חשוף להתייקרות של הדגמים החדשים ב-2027. ומי שאינו לחוץ יכול לחכות עד אחרי הבחירות, כשגובה המס יתברר, במחיר של אי-ודאות בחודשים הקרובים.