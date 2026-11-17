כולם מכירים את השם 'חוננו' כארגון המעניק סיוע משפטי לאומי. אבל כדי להבין באמת את ממדי העשייה, ההיקף וההשפעה העצומה של הארגון על המציאות המשפטית המורכבת - צריך פשוט להסתכל על הנתונים המספריים.

לראשונה מאז הקמתו, חושפים בארגון את המספרים שמאחורי הקלעים ומספקים הצצה נדירה אל הפעילות העניפה ורבת התחומים של הארגון.

28,753 - מספר העצורים שיוצגו מאז הקמת העמותה

מאחורי המספר הבלתי נתפס הזה עומדים עשרות אלפי סיפורים של אזרחים מכל שכבות האוכלוסייה בישראל, שמצאו את עצמם בחדרי החקירות ובמעצרים לאחר שפעלו על רקע אידאולוגי או לאומי, לעיתים רבות תחת סכנת חיים - בכבישי יהודה ושומרון או בערים המעורבות - על מנת להגן על חייהם וחיי משפחתם.

מחלקת העצורים ומחלקת כתבי האישום של חוננו מלוות את אותם פעילים ואזרחים החל מרגע המעצר ועד לסיום ההליך המשפטי, ודואגות שלא יעמדו לבד מול המערכת המשפטית הדורסנית.

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100,000,000 ש"ח שהוצאו מהרשות הפלסטינית למשפחות פצועים ונרצחים

זהו אולי אחד ההישגים האסטרטגיים והדרמטיים ביותר של הארגון. לאחר שינוי החוק בשנת 2024, המטיל את האחריות לפיצויים לנפגעי טרור ישירות על הרשות הפלסטינית - הוקמה בארגון במהירות בזק מחלקה חדשה, מחלקת תביעות נגד הרש"פ בחוננו מנהלת מאבק משפטי עיקש כדי לגבות מחיר כלכלי כבד ממממני הטרור. 100 מיליון השקלים הללו הועברו ישירות למשפחות הנפגעים, בניסיון להשיג מעט צדק לקורבנות.

1,400 חיילים, שוטרים ואזרחים המקבלים טיפול מדי שנה

העבודה של חוננו אינה היסטורית בלבד, אלא יומיומית ושוטפת. בכל שנה מטפל הארגון בממוצע ב1,400 תיקים של אנשי כוחות הביטחון: חיילים, שוטרים ומתנדבים שנקלעו למצוקה משפטית מול גופים כמו מח"ש, מצ"ח ועוד - בעקבות עבודתם הביטחונית.

עורכי הדין של הארגון ייצגו בעבר את חיילי כוח 100 בפרשיית שדה תימן המפורסמת - עד לסגירת התיק השערורייתי. במהלך המלחמה האחרונה, חיילים שלחמו בעזה, בלבנון, בסוריה וביו"ש ונקלעו למצוקה משפטית זכו אף הם לייצוג לאורך כל ההליך המשפטי על ידי עורכי הדין של הארגון.

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מוקד חירום פעיל מסביב לשעון

אירועים ביטחוניים ומעצרים לא מתרחשים רק בשעות העבודה המקובלות, במקרים רבים הצורך בעורך דין הוא מיידי ודחוף, גם בשעות הלילה המאוחרות ובמקרים של פיקוח נפש - גם בשבתות ובחגים, על פי היתר רבנים.

בדיוק בשביל זה מפעיל הארגון מוקד חירום טלפוני שזמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ומהווה כתובת מיידית לכל אזרח וחייל שנקלע למצוקה משפטית בעקבות פעילותו למען עם ישראל וארץ ישראל.

29 אנשי צוות ו-11 עורכי דין

כדי להפעיל את המכונה המשפטית האדירה הזו, פועל בחזית ומאחורי הקלעים צוות מקצועי ומסור הכולל 29 אנשי צוות בארגון - עורכי דין, עוזרים משפטיים, מזכירות ומנהלים. לצידם עומדים 11 עורכי דין שמגיעים לכל עצור ומופיעים בכל דיון בבית המשפט.

הנבחרת הזאת פועלת בשורת מחלקות מקצועיות: מחלקת עצורים, מחלקה לתיקים אזרחיים, מחלקה לייצוג וליווי נפגעי טרור, מחלקה לליווי האסירים הלאומיים ומשפחותיהם, מחלקת כתבי אישום, מחלקת תביעות נגד הרש"פ ואפילו מחלקה המטפלת ברישוי נשקים לאזרחים הרשאים להחזיק נשק להגנה עצמית, ונתקלים בבירוקרטיה משפטית סבוכה.

8,324,706 ש"ח מול 0 תקציבים ממשלתיים

אבל המספר שאולי מספר את הסיפור המדהים ביותר של חוננו הוא המחזור השנתי של חוננו, שנחשף כאן לראשונה מאז הקמת הארגון. סך ההוצאות השנתיות של הארגון עומד על למעלה מ-8.3 מיליון שקלים בשנה. הנתון הזה מתעצם שבעתיים כאשר מבינים שלארגון חוננו יש 0 תקציבים ממשלתיים.

כל הפעילות הענפה הזו - ייצוג העצורים, ליווי נפגעי הטרור, ההגנה על החיילים ועוד - ממומנת ללא שקל אחד מהמדינה, ומבוססת כולה על תרומות והוראות קבע חודשיות המגיעות מכל גווני העם בישראל, בארץ ובעולם.

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