חברת הייעוץ האסטרטגי והתקשורתי "בן חורין אלכסנדרוביץ'", שחלקה בבעלות איתי בן חורין, בעלה של יו"ר ועדת הכספים ח"כ לירן אבישר בן חורין, הגישה היום (שלישי) תביעת לשון הרע בסך 170 אלף שקלים נגד יו"ר ועדת הכספים לשעבר, חנוך מילביצקי מהליכוד.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין ערן וינר ורותם בנצקי ממשרד ברנע, בעקבות דברים שאמר מילביצקי בריאיון לרדיו "קול חי" בנוגע למיסוי רווחי היתר של הבנקים.

לטענת החברה, מילביצקי השמיע האשמות כוזבות וחסרות בסיס שנועדו לפגוע בשמה הטוב ובמוניטין שצברה לאורך השנים, וזאת במסגרת קידום אינטרסים אישיים ופוליטיים.

התביעה הוגשה לאחר שביום חמישי האחרון נשלח למילביצקי מכתב התראה, שבו נדרש לפרסם התנצלות ולפצות את החברה. לטענת התובעת, מילביצקי לא השיב למכתב.

המחלוקת החלה בעקבות ריאיון שבו התייחס מילביצקי לחקיקה שקידמה ועדת הכספים בתקופת כהונתו, להטלת מס על רווחי היתר של הבנקים. מילביצקי טען כי החקיקה קודמה למרות לחצים משמעותיים מצד המערכת הבנקאית, ובין היתר באמצעות משרדו של בן חורין.

"הדבר הזה קרה בגלל שוועדת הכספים הייתה נחושה להעביר את החקיקה הזו, למרות לחץ אדיר שהופעל מצד הבנקים, דרך בין היתר המשרד של בעלה של אותה גברת בן חורין", אמר מילביצקי.

בעקבות הדברים שיגרה החברה מכתב התראה שבו דחתה את הטענות. עורכי דינה הבהירו כי החברה אינה עוסקת בלובינג או בהפעלת השפעה על חברי כנסת, וכי לא הייתה מעורבת כלל במהלכים הנוגעים למיסוי רווחי הבנקים.

עוד נטען כי בן חורין לא קיים קשר עם מילביצקי בנושא, וכי האמירות עלולות לפגוע באמון לקוחות החברה ובמוניטין שלה.

לאחר משלוח מכתב ההתראה התייחס בן חורין לפרשה ברשתות החברתיות ותקף את מילביצקי. "חבר הכנסת לשעבר חנוך מילביצקי שכח שכבר אין לו חסינות ח"כ והרשה לעצמו לשקר בענייני", כתב.

בן חורין הכחיש כי הפעיל לחצים בנושא מיסוי הבנקים והבהיר: "הוא טען שהפעלתי עליו 'לחצים אדירים' בנושא הבנקים. שקר מוחלט. לא עסקתי בנושא אפילו לא דקה".

בחברה הודיעו כי חלק מסכום הפיצויים שייפסק, ככל שהתביעה תתקבל, ייתרם לקמפיין של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.