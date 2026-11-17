על משמעות הגעתה של נושאת המטוסים 'רוזוולט' לאזורנו שוחחנו עם מפקד חיל הים בעבר, האלוף במיל' אליעזר, צ'ייני, מרום, המנתח את האופציות המונחות כעת על שולחנו של נשיא ארה"ב ביחס לאיראן.

"לטראמפ יש כעת שלוש הצעות שיועציו מניחים לו על השולחן. אחת אומרת שנתקוף, נשבש לאיראנים את החיים, נהרוס את מה שנשאר מהגרעין ומהטילים הבליסטיים ונפגע במטרות אזרחיות כך שהמשטר הזה ייחלש באופן משמעותי ובעתיד הוא גם ייפול. שר המלחמה, פיט אגסת', תומך באפשרות הזו", אומר האלוף, כיום חבר ב'ביטחוניסטים'.

"אפשרות שנייה היא ללכת להסכם שלום, ובאפשרות הזו תומך ג'יי די ואנס שרץ על הכיוון הזה תקופה די ממושכת ולא הגיע לתוצאות. טראמפ אמר לו שמספיק, הוא לא סומך יותר על האיראנים. העביר אותו לטפל בחשד לזיופי בחירות על ידי הדמוקרטים, ובזה תם המו"מ למעשה. הסיכוי שיהיה הסכם הוא מאוד נמוך".

ממשיך האלוף מרום ומציג את האפשרות השלישית שבה תומך שר האוצר האמריקאי והיא המשך הסגר והחנק הכלכלי על איראן דרך סנקציות ומצור ימי ויבשתי, "לא נאפשר להם להרים את הראש עד שהמשטר הזה ייבול וייפול".

על רקע שלוש האופציות הללו "מגיעה נושאת מטוסים שלישית, 'רוזוולט' ומצטרפת ל'וושינגטון' ול'בוש' שנמצאות כבר. כל אחת כזו מביאה עוד אניות מלחמה שמגנות עליה ומשמשות כוח תקיפה. מדובר בכוח עצום של מעל 70 מטוסי קרב וכוח שמסוגל לשגר טילים בכמות די גדולה. זו תוספת מאוד משמעותית לכוח שנמצא במזרח התיכון. האמריקאים לא יוכלו להחזיק כאן שלוש נושאות מטוסים לאורך הרבה זמן ולכן הסיפור של המשך המצור עד לשבירה איראנית שתסיים את המלחמה זה כנראה מהלך שאמריקה תתקשה לעמוד בו לאורך זמן. זה סוג של מלחמת בט"ש ארוכת טווח, מה שהאמריקאים לא בנויים לו", אומר מרום ומדגיש כי אמנם מדובר במהלך מורכב עבור ארה"ב, אך אין בכך כדי להוריד את אופציית המצור והסנקציות משולחן האפשרויות.

"שלוש נושאות מטוסים לא יישארו לאורך זמן באזור הזה. כנראה שה'וושינגטון' תחזור ליפן, משם היא הגיעה ושם ארה"ב מחזיקה נושאת מטוסים בגלל הסיפור של סין, וכך יישארו באזור שתיים". בחלון הזמן הנוכחי טראמפ נסע לאסיה להיפגש עם שי ועם פוטין ושם יתכן שיעביר למנהיגים מסרים שקשורים לאיראן כולל הבהרה חד-משמעית שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני ושהוא נכון לפעול לשם כך.

"כל זה קורה במהלך הימים הקרובים עד יום חמישי. ביום חמישי טראמפ חוזר לארה"ב, ולכן חלון הזמן לתקיפה לא גדול כי גם החורף מתקרב. להערכתי חלון הזמן לתקיפה הוא מסוף השבוע הזה ועד עוד שבועיים. אחר כך האמריקאים ישחררו נושאת מטוסים אחת. מדובר למעשה בחלון זמן של ימים ספורים שמסתדר עם לוח הזמנים של הממשל האמריקאי".

"מבחינת ישראל ברור שהיא תשתתף בתקיפה אם תהיה, ויש לנו משימות ברורות במערכה כזו. לא ניכנס לפרטים בנושא הזה מפאת הצנזורה, אבל בהחלט ישראל תהיה חלק מהמערכה הזו. מובן שהאיראנים ישגרו טילים בליסטיים לעבר ישראל, אבל נדע להתמודד. יש לנו מערכות הגנה מצוינות שגם השתפרו לאורך התקופה האחרונה", אומר צ'ייני מרום ומעיר כי אין בכוונתו להיכנס לסוגיה הפוליטית הכרוכה גם היא במערכה שכזו, אך מסר אחד הוא בכל זאת מבקש להעביר לפוליטיקאים:

"החיילים שלנו שיוצאים למלחמה, מימין ומשמאל, דתיים וחילוניים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים ויהודים, יעשו את זה ללא ספק בעוז רוח ומתוך אחדות, והם רוצים שהממשלה שתשלח אותם לקרב תעשה את זה גם היא מתוך אחדות שורה ואחדות מטרה. הפוליטיקאים צריכים לעשות כאן מאמץ גדול", אומר האלוף מרום הסבור כי המוקש הגדול ביותר שאותו יצטרכו הפוליטיקאים לפרק הוא מוקש האגו.