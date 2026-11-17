תחילת העימות כשהנער מתעד ללא קרדיט

ארבעה פקחי אוטובוס בני מיעוטים נחקרו בחשד לתקיפה אלימה של נער חרדי בן 17 בירושלים, אך תיק החקירה נגדם נסגר ללא הגשת כתב אישום.

בעקבות ההחלטה הגיש עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו ערר לפרקליטות המדינה, ובו דרישה להעמיד את הפקחים לדין בגין עבירות אלימות חמורות, התעללות, חטיפה ושיבוש ראיות.

האירוע התרחש במרץ 2025, בשעות הערב, בקו 39א של אגד בירושלים. הנער עלה לאוטובוס בשדרות הרצל וגילה כי כרטיס הרב-קו שלו אינו ברשותו.

לפי הערר, כעבור מספר תחנות עלו לאוטובוס ארבעה פקחים, שהחלו לבדוק את כרטיסי הנוסעים. כאשר הגיעו לנער והוא הסביר שאין ברשותו רב-קו, החלו להתעמת עמו. הנער, שחש מאוים, התקשר למשטרה והחל לתעד את המתרחש בטלפון הנייד שלו.

על פי התיעוד שצורף לערר, אחד הפקחים חבט בטלפון של הנער והפיל אותו לרצפה. כאשר התכופף להרים את המכשיר, היכה אותו הפקח באגרוף בפניו.

בהמשך, כך לפי התיעוד, הושיבו הפקחים את הנער בכוח, הורו לנהג להמשיך בנסיעה והחלו להכות אותו באגרופים ובסטירות בפניו ובגופו.

פקחי אוטובוס תועדו מכים נער חרדי באלימות קשה ללא קרדיט

התקיפה תועדה בחלקה במצלמות הגוף של הפקחים. בערר נטען כי בסרטונים שנאספו במסגרת החקירה נראית אלימות קשה מצד אחד הפקחים, כאשר האחרים מסייעים לו.

בשלב מסוים כיבו הפקחים את מצלמות הגוף שלהם. לטענת הנער, גם לאחר מכן נמשכה התקיפה במשך יותר מעשר דקות, כאשר הוא נותר לבדו באוטובוס עם הפקחים והנהג.

הערר מתאר גם ניסיונות לכאורה למנוע מנוסעי האוטובוס לתעד את האלימות. לפי המסמך, כאשר אחת הנוסעות הוציאה מצלמה, הפקחים לקחו אותה ממנה בכוח, מחקו את התמונות שצילמה והורו לה לרדת מהאוטובוס.

במקביל, נטען כי הפקחים איימו על נוסעים אחרים שמי שינסה לצלם יותקף, ואף הורו לנהג שלא לפתוח את דלתות האוטובוס. עוד נטען כי אחד הפקחים לקח את הטלפון של הנער ומחק ממנו תכנים, בעוד האחרים ממשיכים להכותו.

פרט נוסף שנחשף בערר נוגע להתנהלות הפקחים לאחר התקיפה. לפי המסמך, אחד הפקחים לקח את ארנקו של הנער, קרע אותו, הוציא ממנו את תעודת הזהות ורשם לו קנס.

כאשר הגיע האוטובוס לתחנה בשדרות גולדה בירושלים, הורידו הפקחים את הנער מהאוטובוס וירדו אחריו.

בהמשך, כך נטען, ניגשו אליו הפקחים וביקשו לקבל בחזרה את טופס הקנס. אחד מהם לקח את הטופס וקרע את החלק שבו הופיעו פרטיו המזהים של הפקח.

לטענת הנער, לאחר שירד מהאוטובוס ניסו הפקחים לשכנע אותו שלא להגיש נגדם תלונה במשטרה. "בוא נעשה הסכם, אתה לא תתלונן עלינו ואנחנו לא נתלונן עליך", אמרו לו, על פי הערר.

רק כשעתיים לאחר האירוע, סמוך לחצות, התקשר הנער לעו"ד בלייכר וסיפר לו על שהתרחש. למחרת הגיע לתחנת המשטרה והגיש תלונה. בעקבות התקיפה סבל הנער מכאבים בלסת ונשלח לבדיקות ולצילומים רפואיים.

בעקבות התלונה ופניותיו של עו"ד בלייכר נפתחה חקירת משטרה, שבמהלכה נעצרו הפקחים ונאספו סרטונים ממצלמות הגוף שלהם. תיק החקירה הועבר תחילה לפרקליטות, אך בהמשך הוחזר למחלקת התביעות במשטרה, שהחליטה לסגור אותו ללא הגשת כתב אישום.

בער טוען בלייכר כי חומרי החקירה והתיעודים מצדיקים העמדה לדין של הפקחים. בלייכר אף מציין כי הנער התנהג בחוצפה כלפי הפקחים, כפי שעולה לדבריו מהראיות, אך מדגיש שאין בכך כדי להצדיק את האלימות שהופעלה נגדו.

"מדובר באירוע חמור ביותר של חטיפה לינץ' והתעללות ואלימות קשה תוך שיבוש ראיות על ידי ארבעה בעלי תפקידים כנגד נער קטין", כתב בערר. עוד ביקש להחזיר את התיק לפרקליטות מחוז ירושלים ולבחון כיצד הוחלט להעבירו לתביעות המשטרה ולסגור אותו.

עו"ד בלייכר מסר: "לא מובן כיצד תיק כל כך חמור כאשר יש תיעוד מכל זווית אפשרית של אלימות קשה כלפי הנער, ברוטליות ואיומים קשים כלפי ציבור הנוסעים נסגר וממוסמס על יד הפרקליטות שמורידה את התיק בחזרה לתביעות משטרה במקום להגיש כתב אישום חמור, ותביעות משטרה מגדילה לעשות וסוגרת את התיק".

לדבריו, "אנו תקווה שהרשויות תתעשתנה והפורעים יועמדו לדין בעבירות חמורות".