אבישי ברייר, בן 51 ממודיעין מכבים רעות, נפטר אתמול (שני) באופן פתאומי במהלך מסע טיפוס להר הקילימנג'רו בטנזניה. ברייר התמוטט זמן קצר לאחר שהגיע לפסגת ההר, וניסיונות ההחייאה שבוצעו בו לא צלחו.

ברייר יצא למסע עם קבוצה של 16 מטיילים ישראלים, בהם ארבעה מחבריו הקרובים. לאחר שהתמוטט ניסו חבריו להעניק לו סיוע ולחלצו מההר.

בשל תנאי השטח, מסוק החילוץ לא יכול היה לנחות בפסגה. חבריו נשאו אותו באלונקה במשך כחמש שעות עד לנקודה נמוכה יותר, שממנה ניתן היה לבצע את החילוץ.

ברייר הותיר אחריו את רעייתו ענת ושלושת ילדיהם, מעיין, גאיה ואיתי.

לצד חייו האישיים והמקצועיים, הקדיש ברייר חלק משמעותי מזמנו לשירות מילואים בצה"ל. עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל ב-7 באוקטובר התייצב לשירות כקצין בחטיבה 226 של הצנחנים. מאז שירת מאות ימי מילואים בחפ"ק סגן מפקד הגדוד, והשתתף בפעילות מבצעית בלבנון ובסוריה.

גם לאחר שמלאו לו 50 המשיך ברייר להתנדב לשירות קרבי. בני משפחתו מספרים כי ראה בשירות המילואים שליחות אישית ולא הסכים לוותר על חלקו במשימות היחידה ועל הקשר עם חבריו לנשק.

אבישי ומשפחתו צילום: באדיבות המשפחה

בני משפחתו סיפרו כי ברייר נהג לומר ש"החיים קצרים", אמירה ששיקפה את הדרך שבה בחר לחיות. "הוא היה איש משפחה מסור, קצין מילואים ואדם מלא שמחת חיים ונתינה", סיפרו קרוביו.

בני משפחתו מספרים כי למרות הקריירה המקצועית ושירות המילואים הממושך, המשפחה עמדה תמיד בראש סדר העדיפויות שלו. לדברי המשפחה, ברייר היה אב מעורב בחיי ילדיו, שהקפיד להכיר את תחומי העניין שלהם וללוות אותם מקרוב.

בשלב מסוים אף החליט לצמצם את שבוע העבודה שלו ביום אחד, כדי שיוכל להקדיש זמן נוסף לאשתו ולילדיו.

ברייר היה רואה חשבון ואיש כספים וניהול, שמילא תפקידים בכירים בחברות עסקיות ועסק בייעוץ פיננסי. לצד עבודתו, הקפיד לפנות זמן למשפחתו ולחבריו.

לדברי קרוביו, ברייר היה גם הדמות שחיברה בין חברים, יזמה מפגשים ודאגה שכולם ירגישו חלק מהחבורה.

במשפחה סיפרו כי מותו הותיר את קרוביו וחבריו בהלם ובכאב גדול. "אבישי אהב את החיים, אבל אולי יותר מכל הוא אהב את האנשים שאיתם חלק אותם. והם אהבו אותו בחזרה", נמסר מטעם המשפחה.