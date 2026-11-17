בפרשת השבוע שלנו, פרשת ויצא, יעקב אבינו מגיע להסכם שכר יצירתי למדי עם חותנו, לבן הארמי. במקום לקבל כסף, יעקב מבקש שכל הכבשים והעזים שייוולדו עם סימנים מיוחדים - עקודים, נקודים וטלואים (מנומרים ובעלי כתמים) יהיו שלו, בעוד שהצאן בעל הצבע האחיד יישאר של לבן.

לבן, שחשב שעשה עסק מצוין, מיהר להפריד מהעדר את כל הפרטים המוכתמים והרחיק אותם מרחק של שלושה ימים, כדי שלא יוכלו להתרבות עם שאר הצאן. אלא שאז יעקב מבצע מהלך מפתיע: הוא לוקח מקלות מעצי לבנה, לוז וערמון, מקלף מהם פסים לבנים, ומניח אותם בשקתות המים בזמן שהצאן מגיע לשתות ולהתייחם. התוצאה? הצאן המליט המוני ולדות עקודים, נקודים וטלואים, ויעקב התעשר במהירות.

במשך אלפי שנים תהו פרשנים וחוקרים איך זה עבד. הרי מבחינה ביולוגית, הסתכלות על מקל מפוספס בזמן ההיריון לא יכולה לשנות את צבע הפרווה של העובר. כדי להבין את המנגנון הרפואי-ביולוגי האמתי שפעל כאן, אנחנו צריכים לקפוץ אלפי שנים קדימה, אל שנת 1856, לגינת מנזר קטנה בעיר ברנו שצ'כיה.

שם חי נזיר אוסטרי שקט וסקרן בשם גרגור מנדל. באותם ימים, המדע האמין שתורשה עובדת כמו ערבוב צבעים: אם תכליא פרח אדום עם פרח לבן, תקבל פרח ורוד. מנדל החליט לבדוק את זה בעצמו. במשך שמונה שנים הוא גידל וחקר כ-29,000 צמחי אפונה, עקב בסבלנות אין-קץ אחרי הצבע והצורה שלהם מדור לדור, ותיעד כל נתון.

באחת התצפיות המפורסמות שלו, מנדל הכליא אפונה צהובה עם אפונה ירוקה. להפתעתו, כל הצאצאים בדור הראשון יצאו צהובים לחלוטין ,הירוק פשוט נעלם. אבל כשמנדל הכליא את הצאצאים הצהובים האלה בינם לבין עצמם, הצבע הירוק הופיע פתאום מחדש בדור השני, ביחס מדויק של אחד לארבע.

מנדל גילה את מה שאנחנו מכירים היום כחוקי התורשה הבסיסיים - גנים דומיננטיים ורצסיביים. אנחנו יורשים שני עותקים של מידע גנטי עבור כל תכונה, אחד מכל הורה. יש תכונות שתמיד משתלטות ובאות לידי ביטוי (דומיננטיות), ויש תכונות שיודעות להסתתר בשקט בתוך הגוף מבלי להיראות כלפי חוץ (רצסיביות), ומתגלות רק כששני ההורים מעבירים אותן יחד לצאצא.

וכאן אנחנו חוזרים לעדרים של יעקב. בעולם החי, פרווה בצבע אחיד היא בדרך כלל תכונה דומיננטית, בעוד שדפוסים של כתמים ונקודות הם תכונה רצסיבית. כשלבן הרחיק את כל הכבשים המוכתמות, הוא חשב שהוא ניקה את העדר מהגנים האלה. אבל הוא לא ידע שרבות מהכבשים הלבנות והחומות שנשארו אצל יעקב היו נשאיות סמויות של הגן הרצסיבי לכתמים.

יעקב, שהיה רועה צאן מנוסה עם הבנה עמוקה בטבע, זיהה אילו פרטים בעדר חזקים ונושאים את הפוטנציאל הזה. באמצעות ניהול מדויק של הזיווגים והפרדת העדרים (כשהמקלות שימשו ככל הנראה כסימון, או כתמריץ התנהגותי סביב מקורות המים), הוא ביצע בפועל ברירה גנטית מבוקרת שחשפה את התכונות הנסתרות.

מנדל פרסם את מחקרו המהפכני ב-1866, אבל הקהילה המדעית התעלמה ממנו לחלוטין. הוא מת ב-1884 מבלי שאיש ידע שפיצח את קוד החיים, ורק 16 שנה לאחר מותו התגלו מחברותיו מחדש והפכו אותו לאבי הגנטיקה.

התגלית של מנדל היא הבסיס לכל הרפואה הגנטית המודרנית , מבדיקות סקר לפני הריון ועד ריפוי גנים. היא מזכירה לנו שגם בגוף האדם, בדיוק כמו בעדר של יעקב ובגינת האפונים של מנדל, הדברים החשובים באמת לא תמיד נראים לעין במבט ראשון, אבל הם תמיד שם, מחכים לרגע הנכון להתגלות.