השר שלמה קרעי

שר התקשורת שלמה קרעי (הליכוד) קרא ליו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, לפתוח במשא ומתן ישיר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו להקמת ממשלת אחדות.

"אנחנו מוכנים לעשות הרבה. הדלת פתוחה", אמר בראיון לערוץ 7. "איזנקוט, במקום לנסות לנהל משא ומתן עם אחמד טיבי ומנסור עבאס, להתרוצץ ביניהם ובסוף לחזור ולעמוד מול שוקת שבורה, מוזמן לבוא לשבת עם ראש הממשלה נתניהו, לדבר בחדר הסגור ולמצוא את ההסכמות".

לטענת קרעי, מי שמונעים בשלב זה התקדמות לעבר ממשלת אחדות, הם ראשי המפלגות המציבים תנאים מוקדמים לשיתוף פעולה עם הליכוד. "ראש הממשלה לא מציב תנאים מוקדמים. הם מנסים להציב תנאים, הם מחרימים. היד מושטת, הם דוקרים אותה עם סכין. אנחנו מושיטים את היד לאחדות".

קרעי אף הביע ביטחון כי איזנקוט יבחר בסופו של דבר לפנות למשא ומתן עם נתניהו. "אני בטוח שבסופו של דבר, כשאיזנקוט יסיים את הריקוד הזה בין עבאס לטיבי, הוא יבין שאין לו ברירה אחרת אלא לבוא לשבת איתנו, ובסוף הוא יבוא".

לצד הקריאה לאחדות, מתח שר התקשורת ביקורת חריפה על המהלך לבחירתו של מתן כהנא ליו"ר הכנסת בתמיכת חברי הכנסת הערבים. לדבריו, עצם ההסתמכות על קולותיהם עומדת בניגוד לערכים שכהנא מזוהה עמם.

"היה יכול להיות יום חג אם היה מתמנה יו"ר כנסת בידי כאלו שאוהבים את העם הזה, שאוהבים את הארץ הזאת. זה בית העם. העם פה בוחר את נבחריו כדי שיקבלו החלטות טובות וראויות לתפארת מדינת ישראל", אמר.

קרעי הוסיף כי הוא מתקשה להבין כיצד כהנא, המזוהה עם הציונות הדתית, מסכים להיבחר באמצעות קולות המפלגות הערביות. "זה דבר שהוא בלתי נתפס, שמי שמגדיר את עצמו כאיש הציונות הדתית, כאיש ארץ ישראל, עולה לגדולה כאן על קולות כאלו שרוצים להחריב את ארץ ישראל".

סוגיה נוספת שעלתה בריאיון הייתה המגעים בין גוש האופוזיציה למפלגות החרדיות. קרעי הביע התנגדות לאפשרות שהשותפות בין הליכוד למפלגות החרדיות תתפרק, וטען כי הליכוד פעל לאורך השנים להגנה על מעמדם של לומדי התורה.

"תראה, זה מאוד כואב לי. הליכוד נלחם על השותפים שלנו, על החרדים, נלחם על לומדי התורה. הביא כאן חוק גיוס היסטורי שמצד אחד מגייס את מי שאין תורתו אומנותו, ומהצד השני שומר ומגן על כבודם של לומדי התורה", אמר.

הוא האשים את ראשי גוש האופוזיציה בכך שניהלו קמפיין נגד הציבור החרדי, וכעת הם מבקשים את תמיכתו לצרכים קואליציוניים.