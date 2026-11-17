מרים פרץ למנהיגים: "גלו אומץ לב"

כלת פרס ישראל מרים פרץ קראה למנהיגי הציבור לפעול למען אחדות בעם ולא להסתפק בהצהרות, במהלך האזכרה לבנה אוריאל הי"ד, שנפל בקרב בלבנון לפני 28 שנים.

דבריה נאמרו על רקע המחלוקת הפוליטית סביב הרכבת הממשלה הבאה, ולאחר שבשבוע שעבר הצהירה כי בנה, חבר הכנסת אליסף פרץ, יעזוב את הכנסת אם תוקם ממשלה בשיתוף המפלגות הערביות.

"ביום הקדוש הפרטי הזה שלנו אני נושאת תפילה שיהיה לכולנו הכוח לייצר כאן אחדות אמיתית", פתחה פרץ את דבריה.

היא פנתה ישירות למנהיגי הציבור וקראה להם לתרגם את הקריאות לאחדות למעשים: "אני קוראת ומבקשת מכל מנהיגי הציבור אל תסתפקו בדיבורים על אחדות - תנו לנו לראות אותה במעשים. גלו אומץ לב וענווה הנדרשת בידיוק לעת הזו. מצאו את המשותף והמחבר, הציבו אותו מעל הכל, הגיע הזמן לתקווה חדשה, לבשורה חדשה - זה בידכם. וזה הרגע".

בהמשך התייחסה פרץ לאתגרים הביטחוניים והחברתיים הניצבים בפני מדינת ישראל, והזהירה מפני הפגיעה בלכידות הפנימית: "דווקא בימים אלה האתגר הגדול ביותר שניצב בפנינו היום הוא לא רק להגן על הגבולות מפני מבקשי רעתנו, ולהלחם באנטישמיות הגואה בכל העולם אלא גם לשמור על הלב של העם הזה שימשיך לפעום יחד עם כל החדרים שלו".

פרץ התייחסה גם לשיח הציבורי המתוח וקראה לשמור על תחושת האחווה מעבר לרגעי משבר ואבל: "אני שומעת את הקולות, את המילים שלעתים הופכות לחיצים. בואו נבחר להיות אחים לא רק בשדה הקרב, לא רק בהר הרצל ובבתי העלמין, אלא בחיים עצמם".

בדבריה הדגישה פרץ כי האחדות אינה מחייבת מחיקה של ההבדלים בין חלקי החברה, אלא הכרה בכך שהשונות יכולה להיות מקור לעוצמה.

היא הוסיפה: "אחדות פירושה להבין שהשונות בינינו היא לא מקור לחולשה, היא מקור הכוח שלנו".

את דבריה חתמה בקריאה להקשבה הדדית ולשמירה על הבית המשותף: "אחדות פירושה לוותר על שנאה, להקשיב באמת איש לרעהו ולזכור שהבית הזאת, שחלמתי עליו וזכיתי להגיע ושילמתי את מחיר הקיום שלו, הבית הזה הוא הבית המשותף של כולנו וחובת על כולנו לשמור עליו מכל משמר".