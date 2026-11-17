ח"כ לימור סון הר מלך: "נקודת שפל לכנסת – מכשירים את השרץ"

ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) תקפה בחריפות את בחירתו הצפויה של ח"כ מתן כהנא ליו"ר הכנסת בתמיכת המפלגות הערביות, והגדירה את המהלך כאחת מנקודות השפל של הכנסת.

"אני חושבת שזה יום שהוא נקודת שפל לכנסת ישראל. לתפקיד השני במעמדו במדינת ישראל היום ימונה חבר הכנסת מתן כהנא בגיבוי אויבי ישראל. אין לזה שום הגדרה אחרת, וזה באמת אירוע שאני חושבת שהוא חסר תקדים", אמרה סון הר-מלך בראיון לערוץ 7.

חברת הכנסת ביקשה להבהיר כי התנגדותה אינה נוגעת לאישיותו של כהנא, אלא להסתמכות על קולותיהן של המפלגות הערביות לצורך בחירתו.

כשנשאלה אם התנגדותה לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות אינה מהווה למעשה החרמה של חלק מהאוכלוסייה הערבית בישראל, דחתה את הטענה והבחינה בין זכויות האזרחים הערבים לבין עמדותיהם של נציגים פוליטיים. "זה לא קשור לערבים ויהודים. זה לא קשור לזכויות. אנחנו מדברים פה על תומכי טרור, על אויבים מבית, והדבר הזה לא יכול לקרות".

בהמשך התייחסה סון הר-מלך למינוי סגני יו"ר הכנסת, ובהם חברי הכנסת אחמד טיבי ווליד טאהא. היא הביעה התנגדות חריפה לאפשרות שהשניים ינהלו דיונים במליאה, ובייחוד במעמדים שבהם יישאו דברים בני משפחות שכולות ולוחמים.

סון הר-מלך מתחה ביקורת גם על אופן ההצבעה על מינוי הסגנים. לדבריה, ההחלטה להצביע על כלל המועמדים יחד, הן בוועדה והן במליאה, נועדה למנוע אפשרות של התנגדות למועמדים מסוימים ולסלול את הדרך לבחירתם.

כשנשאלה אם הימין איבד את השליטה בכנסת, הבהירה סון הר-מלך כי מפלגתה אינה מתכוונת להשלים עם המצב וכי תפעל באמצעות הכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותה. "אנחנו נמשיך להילחם. אנחנו מרגע שהכנסת הזו הושבעה, וגם לפני, כשראינו והבנו לקראת מה אנחנו הולכים, עובדים בכל הכוח. אנחנו פה בשליחות עם ישראל".