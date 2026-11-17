מיצג הצ'קים של אם תרצו מול הכנסת: "מה הבטחתם לטיבי ועבאס בתמורה לראשות הכנסת?"

פעילי תנועת אם תרצו קיימו אחר הצהריים (שלישי) מחאה מול הכנסת, שבמרכזה "מיצג צ'קים" שנועד להמחיש את חששם מפני ויתורים בנושאים לאומיים בתמורה לתמיכת רע"ם והרשימה המשותפת בהצבעה על ראשות הכנסת.

המפגינים קראו לח"כ מתן כהנא שלא להסתמך על קולות המפלגות הערביות ודרשו לדעת אילו התחייבויות, אם בכלל, ניתנו למנהיגיהן במסגרת המהלכים הפוליטיים.

מנכ"ל תנועת אם תרצו, מתן ג'רפי, מתח ביקורת חריפה על מנהיגי גוש מתנגדי נתניהו. "אם אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ומתן כהנא חושבים שאנחנו המילואימניקים נסלח להם וניתן לזה לעבור בשתיקה, הם טועים טעות מרה".

הוא הוסיף "בעבר ראינו כיצד נמכרו הריבונות בנגב ובגליל, והיכולת לבצע פעולות התקפיות בעזה, בתמורה לכיסאות ומנעמי השלטון בממשלת 'השינוי'. מה הבטחתם הפעם לשונאי ישראל שקוראים לנו פולשים ומבקרים מחבלים?".

לדבריו "מי שנשען על תומכי האויב, יבין במהרה שמדובר במשענת קנה רצוץ. עם ישראל יקיא מתוכו את הברית שאתם רוקמים עם תומכי האויב. אין אפשרות אחרת מלבד אחדות".