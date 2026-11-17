חמישה אזרחי מקדוניה הצפונית נעצרו בחשד שהיו מעורבים בהכנות להתנקשות באדם ביוון, במסגרת רשת שפעלה לכאורה בהנחיית אזרח איראני המקושר לשירותי הביטחון והמודיעין של איראן. כך דיווחו היום (שלישי) כלי תקשורת ביוון. זהותו של האדם שסומן כמטרה לא פורסמה.

ארבעה מהחשודים נעצרו במקדוניה הצפונית, והחמישי נעצר ביוון והועבר לידי הרשויות בארצו ב-12 בנובמבר. לפי דיווח באתר המקדוני MKD, ארבעה מהחשודים מוחזקים במעצר ואחד נתון במעצר בית. הרשויות ממשיכות לחפש אחר חשוד שישי.

החקירה התנהלה במשך חודשים בשיתוף שירות המודיעין היווני, הסוכנות לביטחון לאומי של מקדוניה הצפונית ושירותים זרים נוספים. במהלכה נחשפו פגישות חשאיות שקיימו המעורבים במדינות נוספות, ובהן איראן, ואומתו קשריהם עם האזרח האיראני החשוד במילוי תפקיד מרכזי בתכנון הפעולה.

לפי הרשויות במקדוניה הצפונית, האיש הוא אדריס ג'האנגירי מוואנה, וחברי הרשת, המזוהים עם גורמי פשיעה במדינה, ביצעו בהנחייתו פעולות הכנה וסיוע לוגיסטי לקראת ההתנקשות. בסוכנות הביטחון ציינו גם את קשריו עם גורמים הפועלים עבור שירותי הביטחון והמודיעין האיראניים.