מירב בן ארי הפתיעה את אמיר אוחנה

ח"כ מירב בן ארי, אחת המבקרות החריפות של ממשלת נתניהו והליכוד, עלתה הערב (שלישי) לדוכן הנואמים במליאה בדיון על החלפת יו"ר הכנסת וביקשה להודות לח"כ אמיר אוחנה שניהל את הישיבה.

"אני רוצה להגיד לך תודה. היינו בתוך תקופה הכי קשה והכי מורכבת למדינת ישראל. אני ריכזתי את האופוזיציה, מוניתי ב-7 בספטמבר, כחודש לאחר מכן מדינת ישראל הותקפה על ידי ארגון טרור רצחני. עבדנו ביחד, שהסתובבנו עם דיפלומטים, גם בעוטף אבל גם בצפון", פתחה בן ארי את דבריה.

היא הוסיפה "עשינו הרבה דברים טובים ביחד למען עם ישראל ולמען מדינת ישראל. לא חסכתי ביקורת ואני יודעת לתת אותה, אבל בתוך כל התקופה המטלטלת, ידענו לשתף פעולה. אני רוצה להגיד לך תודה גם על ההזדמנויות שנתת לי. ידעת גם להיות שם למען האופוזיציה כשהיה צריך".