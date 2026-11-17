מפלגת עוצמה יהודית ופורום "בוחרים בחיים" הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים ערעור בדרישה לבטל את תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 ולקיים בחירות חוזרות.

הערעור מבוסס, לטענת מגישיו, על יותר מ-700 עדויות ודיווחים המעוררים חשדות לזיופים בקלפיות, לשוחד בחירות, להתחזות לבוחרים ולהתערבות של גורמים זרים בהליך הבחירות.

הערעור הוגש באמצעות עורכי הדין זאב וולף ודוד בבלי. לצד הדרישה לביטול הבחירות, מבקשים המערערים כי בית המשפט יורה על חשיפת ממצאי החקירות שניהלו שירות הביטחון הכללי והמשטרה בנוגע לחשדות שעלו.

על פי הודעת עוצמה יהודית, "החומרים שנאספו כוללים דיווחים על חשדות למתן שוחד בחירות באמצעות כסף וכרטיסי תדלוק, מקרים של התחזות לבוחרים וחשדות למעורבות של גורמים זרים".

המערערים מבקשים מבית המשפט לבחון את החשדות ואת המידע שנאסף בעניינם, ולהורות על ביטול הבחירות לכנסת ה-26. לחלופין, הם דורשים לפסול את תוצאות ההצבעה בקלפיות שבהן, לטענתם, בוצעו עבירות בחירות.

"טוהר הבחירות הוא לא משחק. כשיש מאות דיווחים על זיופים, חשדות לשוחד בחירות והתערבות של גורמים זרים, אי אפשר לטאטא את הדברים מתחת לשטיח", נמסר מטעם המפלגה.