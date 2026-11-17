בית משפט השלום גזר היום (שלישי) 27 חודשי מאסר בפועל, במצטבר לכל עונש אחר לרבות מאסר אזרחי, על סרבן גט שהורשע בהפרת צו שיפוטי של בית הדין הרבני.

בנוסף למאסר בפועל, בית המשפט הטיל על הנאשם עונשי מאסר על-תנאי וחיייב אותו לשלם למתלוננת פיצוי כספי בסך 30,000 שקלים.

הפרשה החלה עוד בשנת 2008 עם נישואי בני הזוג. בשנת 2020 הורה בית הדין הרבני האזורי בתל אביב על חיובו של הנאשם לתת גט לאשתו, גב' שרה תניא אוחיון. משסירב הנאשם שוב ושוב לציית לפסק הדין, הוטל עליו צו הגבלה הכולל מאסר אזרחי של עד חמש שנים, אך הוא בחר להתבצר בסרבנותו.

בעקבות כך, הוגש נגדו כתב אישום פלילי בגין הפרת צו שיפוטי שנועד להגן על אדם לפי סעיף 287(ב) לחוק העונשין, ובספטמבר 2026 הוא הורשע בדין לאחר ניהול הוכחות.

במהלך הדיונים נחשפה תמונה קשה של התעמרות מתמשכת. המתלוננת סיפרה בדמעות על עסקת החיים שנמנעה ממנה ועל ההשלכות הקשות על ילדיהם המשותפים: "אני רציתי להביא עוד ילדים לעולם, אני לא יכולה כבר. אני בת 45 עוד כמה חודשים. אני רציתי להתחתן, להמשיך את החיים שלי. אני לא יכולה, כבר 10 שנים אני לא יכולה לעשות את זה".

בית הדין הרבני ובית המשפט עמדו על כך שהנאשם אינו מעוניין באשה, אלא מנוע מתוך רצון לשלוט בה ולשמור על מנופים פסולים להליך המשפטי. בהכרעת הדין צוטטו דבריו המדהימים של הנאשם בעצמו באולם הדיונים, כשהודה: "אני מסרב לתת גט... לא לתת לה גט זה חלק מזה שהיא תהיה חלק מההליך הזה של בית הדין הרבני".

בגזר הדין דחה בית המשפט את טענות ההגנה שביקשו להקל בעונשו בשל בדידותו כתושב זר וקשיים בכלא, והדגיש כי המפתחות לשחרורו היו ונותרו בידיו בלבד - כל שעליו לעשות הוא לומר "רוצה אני".

השופט קבע מתחם ענישה שבין 18 ל-40 חודשי מאסר, ובחר למקם את העונש ברף הראוי כדי לשדר מסר חד-משמעי נגד תופעת סרבנות הגט הקשה.